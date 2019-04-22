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Почему нельзя рвать черемшу и подснежники и что за это грозит продавцам?

22 апреля 2019 08:46
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Каждый апрель выход из станции метро превращается в настоящую оранжерею из первоцветов, но оправдана ли такая красота?! Каждую весну у торговцев черемшой и подснежников «сверкают пятки». И хоть инспекторов из комитета природных ресурсов они уже знают в лицо, в лёгком заработке их не останавливает закон. Вырывают краснокнижные первоцветы без стыда и совести.

Дмитрий Александрович, начальник отдела оперативного контроля по Партизанскому, Первомайскому и Фрунзенскому районам Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
90% тех, кто торгует – бабушки. Количество идёт на десятки людей, которые торгуют. Другое дело, что мы не можем всех словить, потому что они, как тараканы: разбежались и никого нет.

Почему нельзя рвать черемшу и подснежники и что за это грозит продавцам?-1

Если нелегалов поймают в лесу, в соответствии с частью второй статьи 15/8 Кодекса об административных правонарушениях, им грозит штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. Если застанут за торговлей на рынке – штраф от 5 базовых величин, на усмотрение администрации.

Дмитрий Александрович:
В прошлом году мы видели целый багажник. Штрафы не дают большого результата, потому что 5 базовых величин бабушка отобьёт за два часа.

Почему нельзя рвать черемшу и подснежники и что за это грозит продавцам?-4

Дмитрий Пинчук, начальник отдела охраны защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Мы выявляли людей с поличным при помощи средств фотофиксации, дело направлялось в суд, прилагались фотоматериалы и люди несли административную ответственность.

Почему нельзя рвать черемшу и подснежники и что за это грозит продавцам?-7

Сергей Серапин, начальник отдела оперативного контроля по Московскому, Ленинскому, Центральному районам Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Продажа черемши не запрещена, если она выращена на своём приусадебном участке, но при этом нужно иметь справку от местного сельского исполнительного комитета.

Почему нельзя рвать черемшу и подснежники и что за это грозит продавцам?-10

Но взять дары у природы куда проще. Оттого многие популяции на грани исчезновения. Под запретом печеночница благородная, прострел луговой, фиалка топяная, медуница узколистная и другие. Комитет природных ресурсов постоянно проводит информационные рейды, предупреждает продавцов и выпускает листовки. Патрулируют и экологи из «Зелёного дозора». В социальных сетях они дают советы, как раскусить браконьеров и куда обратиться.

Почему нельзя рвать черемшу и подснежники и что за это грозит продавцам?-13

Татьяна Стриженкова, сокоординатор проекта «Зелёный дозор»:
Почему нельзя срывать первоцветы? За этот короткий период, несколько недель цветения, они набирают силу для того, чтобы сформировать семена для передачи следующему поколению. Срывая, мы лишаем возможности растения в следующем году появиться в таком же количестве в этом месте.

Любоваться голубоглазым лесом можно весь апрель, а наслаждаться перелесками на подоконнике всего день. Век черемши также недолгий, через пару недель она теряет свой чесночный вкус. Но каждый раз – замкнутый круг.

Почему нельзя рвать черемшу и подснежники и что за это грозит продавцам?-16

Спрос на витамины и красоту есть, оттого предложение только растёт. Только от нас зависит, будет ли встречать новое поколение сказочную весну с подснежниками или нет.

# Растения и цветы # общество # Дмитрий Александрович # Дмитрий Пинчук # Сергей Серапин # Татьяна Стриженскова # Фотофакт # общество

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