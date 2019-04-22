Почему нельзя рвать черемшу и подснежники и что за это грозит продавцам?

Каждый апрель выход из станции метро превращается в настоящую оранжерею из первоцветов, но оправдана ли такая красота?! Каждую весну у торговцев черемшой и подснежников «сверкают пятки». И хоть инспекторов из комитета природных ресурсов они уже знают в лицо, в лёгком заработке их не останавливает закон. Вырывают краснокнижные первоцветы без стыда и совести. Дмитрий Александрович, начальник отдела оперативного контроля по Партизанскому, Первомайскому и Фрунзенскому районам Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

90% тех, кто торгует – бабушки. Количество идёт на десятки людей, которые торгуют. Другое дело, что мы не можем всех словить, потому что они, как тараканы: разбежались и никого нет.

Если нелегалов поймают в лесу, в соответствии с частью второй статьи 15/8 Кодекса об административных правонарушениях, им грозит штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. Если застанут за торговлей на рынке – штраф от 5 базовых величин, на усмотрение администрации. Дмитрий Александрович:

В прошлом году мы видели целый багажник. Штрафы не дают большого результата, потому что 5 базовых величин бабушка отобьёт за два часа.

Дмитрий Пинчук, начальник отдела охраны защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Мы выявляли людей с поличным при помощи средств фотофиксации, дело направлялось в суд, прилагались фотоматериалы и люди несли административную ответственность.

Сергей Серапин, начальник отдела оперативного контроля по Московскому, Ленинскому, Центральному районам Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Продажа черемши не запрещена, если она выращена на своём приусадебном участке, но при этом нужно иметь справку от местного сельского исполнительного комитета.

Но взять дары у природы куда проще. Оттого многие популяции на грани исчезновения. Под запретом печеночница благородная, прострел луговой, фиалка топяная, медуница узколистная и другие. Комитет природных ресурсов постоянно проводит информационные рейды, предупреждает продавцов и выпускает листовки. Патрулируют и экологи из «Зелёного дозора». В социальных сетях они дают советы, как раскусить браконьеров и куда обратиться.

Татьяна Стриженкова, сокоординатор проекта «Зелёный дозор»:

Почему нельзя срывать первоцветы? За этот короткий период, несколько недель цветения, они набирают силу для того, чтобы сформировать семена для передачи следующему поколению. Срывая, мы лишаем возможности растения в следующем году появиться в таком же количестве в этом месте. Любоваться голубоглазым лесом можно весь апрель, а наслаждаться перелесками на подоконнике всего день. Век черемши также недолгий, через пару недель она теряет свой чесночный вкус. Но каждый раз – замкнутый круг.