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«Он как будто бы начинает обороняться заранее». Почему человек становится одиноким

22 апреля 2019 08:04
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Наш постоянный эксперт, практикующий психолог Марина Прохорова нередко прогуливается наедине со своими мыслями, что позволяет их упорядочить и осознать. Такой формат одиночества, скорее, полезен и помогает усмирить бурное течение жизни, уверяет Марина. Мнение специалиста поддерживают и минчане.

«Он как будто бы начинает обороняться заранее». Почему человек становится одиноким-1

В своей практике психолог Марина Прохорова сталкивается и с более сложными формами этого чувства.

Марина Прохорова, психолог:
Часто люди приходят с таким запросом, что вот как быть: в одном коллективе я чувствую себя немножко аутсайдером, в другом коллективе я чувствую себя непонятым. И тогда вопрос: а так ли что-то не то со всем окружением?! Скорее, здесь нужно исследовать, а что делает сам человек для того, чтобы оказаться в такой ситуации.

«Он как будто бы начинает обороняться заранее». Почему человек становится одиноким-4

Нарисовать психологический портрет одиночки не сложно. Это люди пугливые и осторожные. Из-за осуждения, принижения, нелюбви и неуважения к себе им сложно поверить в то, что другие могут рассмотреть в них личность.

Марина Прохорова:
Это опять относит нас в детство, в родительско-детские отношения, какой-то недолюбленный ребёнок, недооцененный, лишённый поддержки. А когда отец и мать участливые, тёплые, ребёнок растет с осознанием своей нужности, ценности, значимости. Он тогда спокойно и беспрепятственно строить отношения в своём коллективе сверстников.

«Он как будто бы начинает обороняться заранее». Почему человек становится одиноким-7

Человек убеждён: то, каким он видит себя, таким его видят и окружающие. Заблуждение. Поэтому любой интерес, проявленный со стороны, эти персоны трактуют искажённо: пытаются узреть неискренность, фальшь и, соответственно, начинают отстраняться. Всё их поведение вербальное и невербальное сигнализирует о нежелание устанавливать какой-либо контакт.

Марина Прохорова:
Такие люди ожидают, что все кругом враждебны и настроены агрессивно. Поэтому он как будто бы начинает обороняться заранее.

«Он как будто бы начинает обороняться заранее». Почему человек становится одиноким-10

Не стоить быть категоричными и нарекать таких особ «бездушными единоличниками», ведь их поведение продиктовано травматичным опытом. Они, правда, жаждут общения, но вместе с тем, бояться пораниться вновь. Разомкнуть этот порочный круг способны душевные лекари. Найдя корень проблемы, и проработав все травмы, даже волк-одиночка способен стать птицей феникс.

«Он как будто бы начинает обороняться заранее». Почему человек становится одиноким-13

# Консультация психолога # общество # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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