Почему иностранцы выбирают Беларусь вторым домом? Обсудят эксперты на ток-шоу «По существу»

Магнитная сила Беларуси. Что думают иностранцы, поселившись в нашей стране? Чем руководствуются при выборе ПМЖ? И какие критерии для сравнения определяющие? Этим вечером на площадке ток-шоу по существу диалоги о многонациональном балансе, толерантности в белорусском доме.

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