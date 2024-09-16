Прямой эфир

Почему иностранцы выбирают Беларусь вторым домом? Обсудят эксперты на ток-шоу «По существу»

16 сентября 2024 10:48
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Магнитная сила Беларуси. Что думают иностранцы, поселившись в нашей стране? Чем руководствуются при выборе ПМЖ? И какие критерии для сравнения определяющие? Этим вечером на площадке ток-шоу по существу диалоги о многонациональном балансе, толерантности в белорусском доме.

Почему иностранцы выбирают Беларусь вторым домом? Обсудят эксперты на ток-шоу «По существу»-2

Если у вас есть, что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.

Старт 16 сентября в 18:30.

# Иностранцы в Беларуси

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