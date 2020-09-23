Почему чаще всего происходит ДТП на трамвайных путях в Минске? Рассказывает водитель

Берегись, автомобиля! Эта киношная фраза для водителей трамваев стала суровой реальностью. На пересечении улиц Коласа и Некрасова автомобилист внезапно начал совершать левый поворот, не уступив дорогу трамваю. Как результат – столкновение. На перекрестке Долгобродской и Чеботарева « шумахер» решил резко развернуться и снова ЧП.

Анастасия Макеева, корреспондент: А вот и одна из самых горячих точек столицы. Участок от площади Якуба Коласа до улицы Богдана Хмельницкого. ДТП с трамваем здесь случается одно за другим. Кто виноват и что делать? Разберемся вместе с экспертами.

Лилия Борисик, водитель трамвая: В основном это из-за невнимательности. Выходишь, спрашиваешь – «а, не заметил, не видел». Особенно когда совершают какие-то маневры, чтобы прежде всего смотрели в свое боковое зеркало. Просто человек едет, сообщение отправляет или звонок хочет совершить и тем самым отвлекается от управления своей машины.

Сентябрь еще не закончился, а коллапсов на рельсах уже 8. Причем, одна авария больно напоминает другую.

Гонки без правил. Сотрудники «Минсктранса» бьют тревогу. Трамвайное полотно уже оградили в самых опасных местах, но пока все коту под хвост.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:

Совершать определенные маневры на трамвайных путях нерельсовому транспорту по правилам дорожного движения не запрещено. Но, к сожалению, участники дорожного движения забывают то, что трамвай пользуется значительным преимуществом на дороге.