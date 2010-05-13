Победители 50-го конкурса «Искусство книги» будут названы сегодня

Победителей сегодня выбирает жюри тайным голосованием.

На творческий суд в Министерство информации представлено свыше 250 наименований книг из 13 тысяч изданных в прошлом году в Беларуси. Среди них — как произведения классиков, так и научные издания и учебная литература.

По двум десяткам номинаций определят обладателей памятного знака-символа «Малого золотого фолианта». На Гран-при в этом году претендуют сразу три издания: «Слуцкое евангелие», «Земля силы. Беловежская Пуща» и «Никогда не забудем».

Интрига конкурса разрешится в ближайшие дни, а вот наградят победителей в День белорусской письменности в сентябре.

Игорь Лаптенок, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Чтобы книга была хорошей, в ней должны хорошо сочетаться авторский контент — текст книги, иллюстрации и полиграфическое исполнение. Удачное сочетание этих всех составляющих и даёт возможность получить шедевральное, если можно так выразиться, произведение.