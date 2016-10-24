«По женской линии»: в Заславле работает необычная выставка Анастасии Балыш (фотофакт)

Новости Беларуси. «По женской линии». С экспозицией с символичным названием краеведы Заславля приглашают познакомиться сторонников современного искусства. Таким образом сотрудники выставочных комплексов и музеев Минщины в год культуры поддерживают начинающих творцов.

Высказаться и предложить миру свое видение – отличная возможность, которую использовала и Анастасия Балыш.

Ее выставка объединила художественные работы, тематические инсталляции и семейные фотографии. Каждая из работ молодой художницы пропитана любовью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Балыш, художник:

Совсем недавно я снова стала мамой. Тема материнства, тема женственности поднялась во мне и я, как искренний художник, это транслирую наружу.

Я предлагаю зрителю поразмышлять на тему «Что такое женская линия, что к нам приходит по женской линии».

Это же самые сокровенные вещи: калыханки, которые мы поём своим малышам. Это замечательные рецепты от бабушек-прабабушек, которые передаются именно по женской линии. Это женские мудрости и традиции, которые в семье. Я считаю, что это основы основ, и это очень важно, на это стоит обращать внимание.

Инесса Соболевская, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславье»:

Жыццёвая лінія, свая жыццёва філасофія, калі яна ёсць у чалавека (і, зразумела, мастака) – гэта заўсёды цікава. Выстава, насамрэч, цікава для ўсіх, і для дзетак. Яны хоць і не мастацтвазнаўцы, яны яшчэ вельмі мала веаюць. Але калі калі яны бачаць нешта, што идзе ад чыстага сэрца, яны щсё разумеюць. Ну а людзи дарослыя, людзи сталыя, конешне, ужо маюць свой погляд на гэта.