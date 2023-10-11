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По улицам Гродно гуляют лисы. Безопасны ли они для человека?

11 октября 2023 07:55
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На улицах Гродно стали замечать лис. Пользователи делятся видео в соцсетях. Если раньше этих животных можно было встретить лишь на окраинах города, то теперь они не стесняются заглядывать даже в центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По улицам Гродно гуляют лисы. Безопасны ли они для человека?-1

Специалисты объясняют такое поведение зверей поиском доступной еды на открытых контейнерных площадках. К тому же, у лис в городской среде нет конкурентов, а за годы соседства с людьми, они начали социализироваться и все меньше бояться человека. Есть и другой фактор, который повлиял на расширение популяции, упал интерес к добыче лис в охотничьих угодьях. Специалисты Гродненского зоопарка уже выступили с инструкцией, как вести себя горожанам при встрече с лесными гостями.

По улицам Гродно гуляют лисы. Безопасны ли они для человека?-4

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
Здоровая лиса не нападет на человека, она не агрессивна. Она, как бездомная собака или бездомный кот, будет сама по себе пытаться уйти, где-то спрятаться. Не все лисы больны бешенством, но лучше все равно не подходить к ним.

По улицам Гродно гуляют лисы. Безопасны ли они для человека?-7

Специалисты утверждают, история с дикими животными в городах не нова. Это давняя проблема мегаполисов по всему миру. То и дело появляются сообщения, как дикие кабаны разгуливают по улицам Рима, американцы постоянно борются с нашествиями енотов.

# Человек и животные # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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