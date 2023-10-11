По улицам Гродно гуляют лисы. Безопасны ли они для человека?

На улицах Гродно стали замечать лис. Пользователи делятся видео в соцсетях. Если раньше этих животных можно было встретить лишь на окраинах города, то теперь они не стесняются заглядывать даже в центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты объясняют такое поведение зверей поиском доступной еды на открытых контейнерных площадках. К тому же, у лис в городской среде нет конкурентов, а за годы соседства с людьми, они начали социализироваться и все меньше бояться человека. Есть и другой фактор, который повлиял на расширение популяции, упал интерес к добыче лис в охотничьих угодьях. Специалисты Гродненского зоопарка уже выступили с инструкцией, как вести себя горожанам при встрече с лесными гостями.

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:

Здоровая лиса не нападет на человека, она не агрессивна. Она, как бездомная собака или бездомный кот, будет сама по себе пытаться уйти, где-то спрятаться. Не все лисы больны бешенством, но лучше все равно не подходить к ним.