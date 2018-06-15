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Планы по развитию особо охраняемых территорий будут составлять в Беларуси

15 июня 2018 07:12
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Новости Беларуси. В Беларуси будут составлять планы по развитию природных ресурсов. В первую очередь речь идет об особо охраняемых территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы по развитию особо охраняемых территорий будут составлять в Беларуси-1

Это заповедники, памятники природы, парки и заказники. Нововведение появилось в проекте соответствующего закона. В первом чтении его рассмотрели депутаты. Такие планы помогут защитить природу и в то же время раскрыть туристический потенциал многих объектов.

Планы по развитию особо охраняемых территорий будут составлять в Беларуси-4

Татьяна Конончук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть случаи, когда нерегулируемый, неконтролируемый туризм наносит вред природным комплексам и объектам, а с другой стороны потенциал, который необходим для продвижения туристического продукта, экологического туризма недостаточно задействован в нашей стране.

Инициативу вынесут на общественное обсуждение. Это обязательное условие. Все действия также согласуют со специалистами Минприроды.

# Охрана природы # общество # Татьяна Конончук # Фотофакт

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