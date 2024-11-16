Пилотный проект по реконструкции АЗС на основе современных технологий завершат в декабре

Успешный опыт применения цифровизации в строительной индустрии представили в Минске. Первый пилотный проект по реконструкции автозаправки на основе современных технологий завершат в декабре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подход позволил специалистам отслеживать все стадии строительного процесса во времени. С помощью 3D-модели можно оценить, что произойдет с объектом в будущем, какие могут быть несоответствия, где происходит накладка. Таким образом, еще до начала работы можно увидеть и исключить возможные ошибки, сформировать оптимальный график производства и установить сроки реализации объекта. Благодаря внедрению информационной модели здания на проект по реконструкции потребовалось всего 3 месяца. В планах также создать цифровую тень, которая будет представлять полную имитацию любого технологически сложного объекта, с помощью чего специалист сможет увидеть все происходящее на нем.

Андрей Протько, руководитель предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект»:

Мы совместно с Министерством архитектуры и строительства ведем работу по созданию нормативной базы, вносим свои предложения, чтобы укомплектовать все процессы, придать им нормативную базу, общение между заказчиками, подрядчиками, проектировщиками. Это на сегодняшний момент самый главный вопрос, который сдерживает большой рост цифровизации, подъем и сдерживает всех участников на этом рынке.