Певец Дима Билан, актриса Мария Кожевникова, телеведущая Анфиса Чехова ради детей стали водителями такси
Новости России. В субботу 21 марта за руль желтых машин сели представители спорта, эстрады и кино. Необычный подарок для москвичей и гостей столицы приготовил Департамент транспорта Москвы.
Певица Сати Казанова, фигурист Евгений Плющенко, певица Валерия, фигуристка Ирина Слуцкая, актриса Чулпан Хаматова, актер Михаил Пореченков, певец Тимур Родригез и другие знаменитости приняли участие в благотворительной акции.
Иосиф Пригожин, продюсер (запись в Instagram):
Поработал сегодня таксистом. Такое количество звезд можно встретить только на крупных фестивалях. Всем приятных выходных и хорошего настроения!
Анфиса Чехова, телеведущая (запись в Instagram):
Оооо оооо, зеленоглазое такси, ооооо оооо, притормози, притормози! Чудесный был сегодня день! Счастлива была повидаться с вами, мои коллеги по ШБ, в непринужденной обстановке таксопарка.
Поклонники Евгения Плющенко не поверили своим глазам: «Неужели фигурист попрощался со спортом?». В своем микроблоге фигурист поспешил успокоить: профессию менять не собирается, по крайней мере, пока.
Евгений Плющенко, фигурист (запись в Instagram):
Ну что, потаксовали, сделали доброе дело, а сейчас на тренировку, а то народ уже расстроился, что я профессию поменял, говорят: «Катайтесь, Женя, катайтесь»!
Судя по видео, которое выложил в социальную сеть певец Дима Билан, для своих клиентов он приготовил концертную программу (смотрите видео).
Кстати, тарифы на проезд со знаменитостями не отличались от обычных. Все собранные средства будут переданы в фонд помощи тяжелобольным детям.
Константин Хабенский, актер (запись в Instagram):
В рамках акции к 90-летию московского такси помогаем Чулпан Хаматовой собирать средства на благотворительность. Нас много и мы вместе!
Помимо звездных экипажей в праздничный день по Москве курсировали 50 тысяч легальных московских такси. Акцию поддержали и специализированные сервисы Get Taxi, Яндекс.Такси и другие.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы:
Без малого век отмечается в городе «День Московского такси». За это время многое в профессии изменилось, сеть такси в столице стала в десятки раз масштабнее. Мы должны сохранить престиж профессии московского таксиста, повысить уважение и доверие к этому виду городского транспорта.