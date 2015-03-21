Певец Дима Билан, актриса Мария Кожевникова, телеведущая Анфиса Чехова ради детей стали водителями такси

Певица Сати Казанова, фигурист Евгений Плющенко, певица Валерия, фигуристка Ирина Слуцкая, актриса Чулпан Хаматова, актер Михаил Пореченков, певец Тимур Родригез и другие знаменитости приняли участие в благотворительной акции.

Новости России. В субботу 21 марта за руль желтых машин сели представители спорта, эстрады и кино. Необычный подарок для москвичей и гостей столицы приготовил Департамент транспорта Москвы.

Иосиф Пригожин, продюсер (запись в Instagram):

Поработал сегодня таксистом. Такое количество звезд можно встретить только на крупных фестивалях. Всем приятных выходных и хорошего настроения!

Анфиса Чехова, телеведущая (запись в Instagram):

Оооо оооо, зеленоглазое такси, ооооо оооо, притормози, притормози! Чудесный был сегодня день! Счастлива была повидаться с вами, мои коллеги по ШБ, в непринужденной обстановке таксопарка.

Поклонники Евгения Плющенко не поверили своим глазам: «Неужели фигурист попрощался со спортом?». В своем микроблоге фигурист поспешил успокоить: профессию менять не собирается, по крайней мере, пока.

Евгений Плющенко, фигурист (запись в Instagram):

Ну что, потаксовали, сделали доброе дело, а сейчас на тренировку, а то народ уже расстроился, что я профессию поменял, говорят: «Катайтесь, Женя, катайтесь»!