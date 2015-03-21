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Певец Дима Билан, актриса Мария Кожевникова, телеведущая Анфиса Чехова ради детей стали водителями такси

21 марта 2015 17:45
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Новости России. В субботу 21 марта за руль желтых машин сели представители спорта, эстрады и кино. Необычный подарок для москвичей и гостей столицы приготовил Департамент транспорта Москвы.

Певица Сати Казанова, фигурист Евгений Плющенко, певица Валерия, фигуристка Ирина Слуцкая, актриса Чулпан Хаматова, актер Михаил Пореченков, певец Тимур Родригез и другие знаменитости приняли участие в благотворительной акции.

Певец Дима Билан, актриса Мария Кожевникова, телеведущая Анфиса Чехова ради детей стали водителями такси-1

Иосиф Пригожин, продюсер (запись в Instagram):
Поработал сегодня таксистом. Такое количество звезд можно встретить только на крупных фестивалях. Всем приятных выходных и хорошего настроения! 

Анфиса Чехова, телеведущая (запись в Instagram) 
Оооо оооо, зеленоглазое такси, ооооо оооо, притормози, притормози! Чудесный был сегодня день! Счастлива была повидаться с вами, мои коллеги по ШБ, в непринужденной обстановке таксопарка. 

Поклонники Евгения Плющенко не поверили своим глазам: «Неужели фигурист попрощался со спортом?». В своем микроблоге  фигурист поспешил успокоить: профессию менять не собирается, по крайней мере, пока.

Евгений Плющенко, фигурист (запись в Instagram):
Ну что, потаксовали, сделали доброе дело, а сейчас на тренировку, а то народ уже расстроился, что я профессию поменял, говорят: «Катайтесь, Женя, катайтесь»!

Певец Дима Билан, актриса Мария Кожевникова, телеведущая Анфиса Чехова ради детей стали водителями такси-3

Судя по видео, которое выложил в социальную сеть певец Дима Билан, для своих клиентов он приготовил концертную программу (смотрите видео).

Кстати, тарифы на проезд со знаменитостями не отличались от обычных. Все собранные средства будут переданы в фонд помощи тяжелобольным детям.  

Певец Дима Билан, актриса Мария Кожевникова, телеведущая Анфиса Чехова ради детей стали водителями такси-5

Константин Хабенский, актер (запись в Instagram):
В рамках акции к 90-летию московского такси помогаем Чулпан Хаматовой собирать средства на благотворительность. Нас много и мы вместе!

Помимо звездных экипажей в праздничный день по Москве курсировали 50 тысяч легальных московских такси. Акцию поддержали и специализированные сервисы Get Taxi, Яндекс.Такси и другие.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы:
Без малого век отмечается в городе «День Московского такси». За это время многое в профессии изменилось, сеть такси в столице стала в десятки раз масштабнее. Мы должны сохранить престиж профессии московского таксиста, повысить уважение и доверие к этому виду городского транспорта.

# Звезды # Благотворительная акция # Валерия # Евгений Плющенко # Сати Казанова # Чулпан Хаматова # Светлана Бондарчук # Михаил Пореченков

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