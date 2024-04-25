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Петровский: задача Беларуси – недопущение диверсионно-террористических действий

25 апреля 2024 19:18
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Белорусы не раз за последние годы демонстрировали единство. Мы прошли 2020-й, сохранили независимость и сплотились вокруг сильной президентской власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что не входило в планы коллективного Запада. Для нас был подготовлен другой сценарий, который сегодня проворачивают в Украине.

Петровский: задача Беларуси – недопущение диверсионно-террористических действий-1

В Вашингтоне надеялись, что после 2020-го президентское кресло займет марионетка наподобие Зеленского. Тогда лишить Беларусь своей воли было бы легко, а после – подобраться к границам России и пространства СНГ в целом. Но мы удержали власть, и, как отмечают эксперты, фигура Александр Лукашенко – самая невыгодная для коллективного Запада. Многие достижения по интеграции в рамках Союзного государства и других международных организаций, а также сплоченность стран СНГ – во многом личная заслуга белорусского Президента. Не стоит забывать и про исключительные отношения Беларуси с Китаем. Через нашу территорию пролегают логистические пути поставок товаров из КНР в Европу. Но Поднебесная – один из главных конкурентов США. И Вашингтон готов на все, чтобы избавиться от соперников и их союзников.

Петровский: задача Беларуси – недопущение диверсионно-террористических действий-4

Петр Петровский, политолог:
Через нас идут стратегически важные и для Европейского союза, и для Китайской Народной Республики прежде всего транзитные потоки. И, конечно, в войне Соединенных Штатов и Китая уничтожить эти потоки через разжигание или расширение конфликт – это очень выгодно. Они будут делать ставку на это. И наша задача – недопущение этих провокационных действий, диверсионно-террористических действий. Купирование максимально тонко, филигранно, с хирургической точностью.

Петровский: задача Беларуси – недопущение диверсионно-террористических действий-7

В отличие от нашего государства, у США нет настоящих союзников. Европейских подпевал Вашингтон рассматривает не иначе как способ насыщения (в случае с Евросоюзом) или расходный материал (что видно уже на примере Украины). Доминирование на международной арене – единственная цель Штатов. Но на глобусе все больше государств, которых привлекает идея многополярности. А вместе с ней равные условия и уважение национальных интересов.

# Международная политика # общество # Петр Петровский

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