Петровский: задача Беларуси – недопущение диверсионно-террористических действий

Белорусы не раз за последние годы демонстрировали единство. Мы прошли 2020-й, сохранили независимость и сплотились вокруг сильной президентской власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что не входило в планы коллективного Запада. Для нас был подготовлен другой сценарий, который сегодня проворачивают в Украине.

В Вашингтоне надеялись, что после 2020-го президентское кресло займет марионетка наподобие Зеленского. Тогда лишить Беларусь своей воли было бы легко, а после – подобраться к границам России и пространства СНГ в целом. Но мы удержали власть, и, как отмечают эксперты, фигура Александр Лукашенко – самая невыгодная для коллективного Запада. Многие достижения по интеграции в рамках Союзного государства и других международных организаций, а также сплоченность стран СНГ – во многом личная заслуга белорусского Президента. Не стоит забывать и про исключительные отношения Беларуси с Китаем. Через нашу территорию пролегают логистические пути поставок товаров из КНР в Европу. Но Поднебесная – один из главных конкурентов США. И Вашингтон готов на все, чтобы избавиться от соперников и их союзников.

Петр Петровский, политолог:

Через нас идут стратегически важные и для Европейского союза, и для Китайской Народной Республики прежде всего транзитные потоки. И, конечно, в войне Соединенных Штатов и Китая уничтожить эти потоки через разжигание или расширение конфликт – это очень выгодно. Они будут делать ставку на это. И наша задача – недопущение этих провокационных действий, диверсионно-террористических действий. Купирование максимально тонко, филигранно, с хирургической точностью.