Петарды – баловство или атрибут новогоднего праздника? Как не пострадать от опасной забавы
Новости Беларуси. На неделе 18-летнему минчанину, бросавшему в людей петарды, суд назначил наказание – 460 рублей штрафа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столько предполагает статья за мелкое хулиганство.
Кучка молодых людей разъезжала на недешевом автомобиле и развлекалась бросанием петард в стоящих на остановках людей. Происходящее юные шутники (в кавычках), пишут СМИ, транслировали в интернет. Если не касаться вопросов уровня интеллектуального развития таких вот затейников, интересно было бы узнать – из своего или все-таки родительского кармана они оплачивают такое «изысканное» времяпровождение? И 460 рублей штрафа – это достаточно для «золотой молодежи», чтобы пересмотреть виды развлечений? Ведь петарда может покалечить человека.
Взрыв эмоций. И не всегда радостных. Видео неудачных фейерверков в байнете – полно. Они регулярно появляются под Новый год. Герои этого ролика – не пострадали. Впрочем, везет не всем.
Владислава Кадацкая:
Я как-то листала Instagram (я активный пользователь соцсетей) и наткнулась на видео, где парни едут на машине и кидают петарды под ноги людям, стоящим на остановке.
О еще одной записи рассказывает Влада. Студентка не осталась в стороне, расшарив в соцсети ролик юношеской забавы, которой далеко до безобидной.
Владислава Кадацкая:
Многие могли пострадать. Никто не знает, как эта петарда себя поведет. Она может попасть в карман, капюшон, за шиворот. Там могли бы стоять мои близкие. И мне стало страшно.
Новость об этом попала в интернет. Действиями молодых людей заинтересовалась милиция. Правоохранители выяснили: петарды кидал студент минского ВУЗа. По его словам, ради развлечения. Суд квалифицировал это как мелкое хулиганство. И наказал парня штрафом: 460 рублей.
Между тем, в Беларуси за 2016 год 30 человек пострадали от пиротехники. Среди них – 9 детей. В топе причин – невнимательность. И алкоголь. Врачи о таких пациентах шутят, вспоминая известную песню: он наклонился посмотреть, не загорелась ли она.
Игорь Зеленко, заведующий детским ожоговым отделением минской городской Больницы скорой медицинской помощи:
Практически ежедневно имеются обращения. Как правило, это подростки и молодой возраст, у кого еще инстинкт самосохранения не выработан.
Сильнее последнего зачастую оказывается жажда зрелищ. На этом зарабатывают продавцы пиротехники. Средняя выручка специализированного магазина в ажиотажный день – 5000 рублей. Здесь, например, продают всё: от бенгальских огней до снаряда 30-го калибра.
Андрей Бородин, продавец магазина пиротехники:
30-го и 31-го очереди постоянно с утра до вечера. Всё раскупают, всё с полок сметают. У каждого свой доход. Кто больше зарабатывает, берет салюты подороже. У кого денег не хватает, но тоже хочется повеселиться, берут маленького калибра.
Такие точки продаж – на контроле милиции и МЧС. Специалисты следят, чтобы товар продавался правильно. Пиротехника должна быть за стеклом. И с документами. Тем, кто нормами пренебрегает, торговое место не предоставят вовсе. Правда, есть печальные исключения.
Алексей Яскевич, старший участковый инспектор Первомайского РУВД Минска:
Есть лица, которые неизвестно где приобретают эту пиротехнику. Из-под полы, из машин продают незаконным путем. На неделе, к слову, правоохранители изъяли больше 85 тысяч единиц пиротехники из гаража минчанина. Тот хранил товар с нарушениями. Предпринимателю грозит штраф – почти 700 рублей.
Дмитрий Боярович, СТВ:
А в эту лабораторию попадает пиротехника, которая фигурирует в трагических случаях ее применения. Специалисты здесь выявляют, не она ли стала причиной беды. И в абсолютном большинстве случаев виновники – сами люди – те, кто поджигает фейерверк или петарду.
Объем работы по таким делам у экспертов год из года одинаков. Причины и жертвы есть всегда. И хоть оградить от трагедий тех, кто использует пиротехнику, невозможно, специалисты все же рекомендуют: быть внимательными.
Сергей Игнатович, начальник отдела взрывотехнических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Первая рекомендация (я не буду оригинален) – нужно прочитать инструкцию. Одна проблема, что на изделиях этикетки достаточно маленького размера. Чтобы прочитать эту инструкцию, нужно вооружиться увеличительным стеклом. Потому что, как правило, она нечитаема. Лучше это сделать, чтобы потом при применении не было неожиданностей.
Особая тема: пиротехника специальная. Удивительно, но в ход на праздники идут и сигнальные огни, и дымовые шашки, каким-то образом оказавшиеся у людей. Их использование не запрещено. Но делать это должны исключительно военные.
Сергей Игнатович:
Как правило, такие изделия имеют значительные сроки хранения и часто в неблагоприятных условиях. Их применение вообще опасно.
Был пример – сигнал химической тревоги был запущен на Новый год. Вылетел патрон. Он изменил резко траекторию и попал в шею девушке. 26 лет. Погиб человек.
Сегодня – 24 декабря – день, когда сезон пострадавших от пиротехники открывают. Это констатируют медики. И это – непреложное правило. Исключение из которого сделать в силах каждый из нас.