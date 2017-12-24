Петарды – баловство или атрибут новогоднего праздника? Как не пострадать от опасной забавы

Новости Беларуси. На неделе 18-летнему минчанину, бросавшему в людей петарды, суд назначил наказание – 460 рублей штрафа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столько предполагает статья за мелкое хулиганство. Кучка молодых людей разъезжала на недешевом автомобиле и развлекалась бросанием петард в стоящих на остановках людей. Происходящее юные шутники (в кавычках), пишут СМИ, транслировали в интернет. Если не касаться вопросов уровня интеллектуального развития таких вот затейников, интересно было бы узнать – из своего или все-таки родительского кармана они оплачивают такое «изысканное» времяпровождение? И 460 рублей штрафа – это достаточно для «золотой молодежи», чтобы пересмотреть виды развлечений? Ведь петарда может покалечить человека. Взрыв эмоций. И не всегда радостных. Видео неудачных фейерверков в байнете – полно. Они регулярно появляются под Новый год. Герои этого ролика – не пострадали. Впрочем, везет не всем.

Владислава Кадацкая:

Я как-то листала Instagram (я активный пользователь соцсетей) и наткнулась на видео, где парни едут на машине и кидают петарды под ноги людям, стоящим на остановке. О еще одной записи рассказывает Влада. Студентка не осталась в стороне, расшарив в соцсети ролик юношеской забавы, которой далеко до безобидной. Владислава Кадацкая:

Многие могли пострадать. Никто не знает, как эта петарда себя поведет. Она может попасть в карман, капюшон, за шиворот. Там могли бы стоять мои близкие. И мне стало страшно. Новость об этом попала в интернет. Действиями молодых людей заинтересовалась милиция. Правоохранители выяснили: петарды кидал студент минского ВУЗа. По его словам, ради развлечения. Суд квалифицировал это как мелкое хулиганство. И наказал парня штрафом: 460 рублей. Между тем, в Беларуси за 2016 год 30 человек пострадали от пиротехники. Среди них – 9 детей. В топе причин – невнимательность. И алкоголь. Врачи о таких пациентах шутят, вспоминая известную песню: он наклонился посмотреть, не загорелась ли она.

Игорь Зеленко, заведующий детским ожоговым отделением минской городской Больницы скорой медицинской помощи:

Практически ежедневно имеются обращения. Как правило, это подростки и молодой возраст, у кого еще инстинкт самосохранения не выработан.

Сильнее последнего зачастую оказывается жажда зрелищ. На этом зарабатывают продавцы пиротехники. Средняя выручка специализированного магазина в ажиотажный день – 5000 рублей. Здесь, например, продают всё: от бенгальских огней до снаряда 30-го калибра.

Андрей Бородин, продавец магазина пиротехники:

30-го и 31-го очереди постоянно с утра до вечера. Всё раскупают, всё с полок сметают. У каждого свой доход. Кто больше зарабатывает, берет салюты подороже. У кого денег не хватает, но тоже хочется повеселиться, берут маленького калибра.

Такие точки продаж – на контроле милиции и МЧС. Специалисты следят, чтобы товар продавался правильно. Пиротехника должна быть за стеклом. И с документами. Тем, кто нормами пренебрегает, торговое место не предоставят вовсе. Правда, есть печальные исключения.

Алексей Яскевич, старший участковый инспектор Первомайского РУВД Минска:

Есть лица, которые неизвестно где приобретают эту пиротехнику. Из-под полы, из машин продают незаконным путем. На неделе, к слову, правоохранители изъяли больше 85 тысяч единиц пиротехники из гаража минчанина. Тот хранил товар с нарушениями. Предпринимателю грозит штраф – почти 700 рублей.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А в эту лабораторию попадает пиротехника, которая фигурирует в трагических случаях ее применения. Специалисты здесь выявляют, не она ли стала причиной беды. И в абсолютном большинстве случаев виновники – сами люди – те, кто поджигает фейерверк или петарду. Объем работы по таким делам у экспертов год из года одинаков. Причины и жертвы есть всегда. И хоть оградить от трагедий тех, кто использует пиротехнику, невозможно, специалисты все же рекомендуют: быть внимательными.