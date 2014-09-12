Первый в Беларуси памятник дорожному рабочему установлен в Гродно

Новости Беларуси. Двухметровый мужчина с лопатой в руках. В Гродно установили 300 килограммовую скульптуру дорожного рабочего. Отлит памятник из особого сплава силумина и символизирует нелегкий труд строителей дорог. Такой своеобразный подарок преподнесло себе на 70-летие местное дорожное предприятие.

У бригады дорожных рабочих особое задание, трудиться приходится прямо перед офисом своей компании. Все нужно сделать максимально аккуратно, и не потому, что начальство рядом. Впервые вместо укладки асфальта они устанавливают памятник практически сами себе. Фигуру дорожника отлили из метала в знак благодарности за нелегкий труд.

Славомир Лупачик, дорожный рабочий:

Конечно, приятно посмотреть, все-таки целый день находишься на дороге, строим эти дороги. Приятно, идешь, вспомнил, что когда-то работал на дороге.

Дорожник Славомир Лупачик уверен, что именно он стал прототипом скульптуры. Говорит, то же выражение лица, те же натруженные руки. Да и кепка практически один в один.

Славомир Лупачик, дорожный рабочий:

Не знаю, может, копировали с меня.

Скульптор Владимир Пантелеев над созданием образа трудился почти 9 месяцев. Разработал несколько эскизов.

Говорит, памятник сначала видел по-другому, пытался использовать философские мотивы.

Владимир Пантелеев, скульптор:

Я больше использовал момент лирики. У меня был такой смотрящий в даль дорожный рабочий и рельс. Как будто с геодезии все начинается.

Но суровые дорожники быстро охладили пыл автора. Труд у них тяжелый: несмотря на механизацию, без конкретного человека ничего не построишь. Поэтому только рабочий и только с лопатой.

Владимир Чувак, председатель объединенной профсоюзной организации КУП «Гроднострой»:

Пришли к выводу, что наиболее подходит именно фигура дорожного рабочего. Я бы сказал, его величества, руками которого все создано. И ее высочества лопаты, основного инструмента. Как бы это не парадоксально звучало, и на сегодняшний день этот инструмент актуален.

Фигура получилась больше двух метров ростом, а весит металлический дорожник 300 килограммов. Чтобы видно было издалека, шутят рабочие.

Владимир Пантелеев, скульптор:

У этих людей определенная атрибутика, одежда. То есть светоотражающие элементы, рукавицы, лопата – это основной инструмент. И сам по себе человек. Это, конечно, крепкие мужики.

Скульптура мужчины с лопатой установлена далеко от центра города. Она, может, и не станет местом паломничества туристов, говорят дорожники, но для работников отрасли, несомненно, имеет большое значение. Тем более это первая попытка в Беларуси увековечить труд строителей дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.