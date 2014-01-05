Первый молебен и литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе Митрополита Минского и Слуцкого Павла

Новости Беларуси. Новая страница в истории белорусского православия. Первый молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе отслужил 4 января Митрополит Минский и Слуцкий Павел. В белорусскую столицу Патриархший экзарх всея Беларуси прибыл утром. Чтобы поприветствовать Владыку, в храме собрались представители высшего духовенства. Теплые слова в адрес архиерея прозвучали в послании и от имени Президента Александра Лукашенко.



Обращаясь к Уполномоченному по делам религий и национальностей, митрополит Павел попросил передать слова благодарности главе белорусского государства за теплое приветствие. Как сказал митрополит, он будет делать все возможное для процветания Беларуси. А свою миссию на белорусской земле владыка видит в продолжении того доброго, что делали здесь его предшественники.



Напомним, прошение, поданное митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, о выходе на пенсию, Священный синод удовлетворил 25 декабря. Тогда на его место и был назначен митрополит Рязанский и Михайловский Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 января митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел отслужил первую литургию на белорусской земле. Планировалось, что в ней примет участие и почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. Из-за болезни он не смог приехать, но передал митрополиту Павлу в подарок епископский посох. Кроме того, архиепископ Гурий по просьбе митрополита Филарета огласил приветственное слово. Затем Патриарший экзарх всея Беларуси Павел обратился к прихожанам.

В сегодняшней Божественной литургии, которая прошла в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска участвовали все белорусские епископы, множество священников и диаконов. В соборе собралось немало верующих, которые захотели поприветствовать нового белорусского митрополита и услышать его напутствие накануне рождественских праздников.



