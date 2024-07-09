Первые творческие мероприятия «Славянского базара» стартовали в Витебске

Радушный Витебск уже принимает участников и гостей «Славянского базара». 9 июля в фестивальной столице стартуют первые творческие мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Радушный Витебск уже принимает участников и гостей «Славянского базара». 9 июля в фестивальной столице стартуют первые творческие мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный форум искусств, который собрал более 5 000 аккредитованных участников почти из 40 стран, начался с пресс-конференции популярных молодежных исполнителей и шестого по счету танцевального конкурса Dream Dance Fest.
Параллельно в Витебске презентуют сразу несколько экспозиций. Женский славянский российско-белорусский проект «Обережный круг» демонстрирует более 40 уникальных произведений академического искусства: сюжетные композиции, портреты, натюрморты и скульптуры. Все экспонаты посвящены представительницам прекрасной половины и их вкладу в развитие культурного и духовного пространства Союзного государства.
Артемий Василевич, заведующий отделом Витебского областного краеведческого музея:
Выставочный проект «Обережный круг» – это взгляд женщин-художниц на суть женской судьбы. Начиная с раннего детства, через взросление, материнство и к самой главной цели – когда женщина становится хранительницей очага, когда она бережет все самое доброе, нежное, теплое, что есть только в нашем мире. И делает этот самый мир лучше.
Вечером на сцене Летнего амфитеатра пройдет творческий проект «Гости из будущего» с участием популярных блогеров и молодежных исполнителей, а также жеребьевка международного детского музыкального конкурса. Завершит первый фестивальный день пластический спектакль «Всюду жизнь» в постановке известного хореографа, заслуженного артиста России Егора Дружинина.