Первые творческие мероприятия «Славянского базара» стартовали в Витебске

Радушный Витебск уже принимает участников и гостей «Славянского базара». 9 июля в фестивальной столице стартуют первые творческие мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный форум искусств, который собрал более 5 000 аккредитованных участников почти из 40 стран, начался с пресс-конференции популярных молодежных исполнителей и шестого по счету танцевального конкурса Dream Dance Fest.

Параллельно в Витебске презентуют сразу несколько экспозиций. Женский славянский российско-белорусский проект «Обережный круг» демонстрирует более 40 уникальных произведений академического искусства: сюжетные композиции, портреты, натюрморты и скульптуры. Все экспонаты посвящены представительницам прекрасной половины и их вкладу в развитие культурного и духовного пространства Союзного государства.

Артемий Василевич, заведующий отделом Витебского областного краеведческого музея:

Выставочный проект «Обережный круг» – это взгляд женщин-художниц на суть женской судьбы. Начиная с раннего детства, через взросление, материнство и к самой главной цели – когда женщина становится хранительницей очага, когда она бережет все самое доброе, нежное, теплое, что есть только в нашем мире. И делает этот самый мир лучше.