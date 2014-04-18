Первые билеты на Славянский базар поступят в продажу 18 апреля

Новости Беларуси. Первые билеты на Славянский базар поступят в продажу уже 18 апреля. Пока публике станут доступны квитки на сольные концерты, причем 18-19 апреля купить их можно будет только в кассах Витебска.

Уже с 21 апреля приобрести, заказать или забронировать билет каждый желающий сможет в Интернете из любой точки мира.

Следующий этап реализации начнется в конце апреля-начале мая.

Программа форума уже почти готова. На главных концертных площадках фестиваля за пять основных и четыре дополнительных дня пройдет почти 50 мероприятий. Ожидается, что в них примут участие представители около 30 стран.

Напомним, церемония открытия 23 Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоится 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.