Первые белорусские джинсы будут шить для мужчин

Новости Беларуси. Новости Беларуси. В Беларуси начнут выпускать свои джинсы. Но ткань будет нестандартной, а так сказать, с национальным колоритом. В ней будет 50 на 50 хлопка и льна. Изготовят материал по особой технологии. К оригинальной идее в отечественной легкой промышленности шли не один год. Специалисты говорят, что полученный результат стоил таких усилий. Первые образцы отечественного джинса увидела корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Специализированный станок для создания тяжелых тканей на комбинате купили еще в 2009-м. Уже тогда в Орше задумали создать уникальный продукт – собственный аналог джинсовой ткани.

Светлана Орлова, начальник отдела маркетинга Оршанского льнокомбината:

Мы долго к этому шли, пробовали разные структуры, разные сочетания сырья, и полиэфир пробовали добавлять. Но все-таки это наш первый удачный образец, который уже получил первые положительные отзывы. Уже показали в Республике Беларусь, в Украине, в ближайшее время представим в Российской Федерации.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Полотна в принципе уже готовы. Сейчас нужно подумать, как провести их отделку, чтобы это был достойный продукт. Он будет специфичным, очень оригинальным. Собственно, как сейчас вся льняная продукция.

В основе иностранных джинсов - хлопчатобумажная ткань. То есть стопроцентный хлопок. В белорусском варианте его лишь половина. Остальная часть приходится на наш брендовый материал – лен. Причем используется короткое волокно. Потребительские качества материала на высоте.

Светлана Фалькович, начальник химической лаборатории Оршанского льнокомбината:

Все наши ткани, одежный ассортимент, выпускается в соответствии с нашим СТБ 1139. Один из этих показателей – это потребительская усадка. Для того, чтобы при последующей носке, стирках у нас как можно меньше ткань наша усаживалась.

Татьяна Сазонова, начальник отдела разработки Оршанского льнокомбината:

Ткань, содержащая лен, хорошо впитывает влагу. В ней летом не жарко, зимой в ней не холодно. В дальнейшем мы планируем эту ткань красить, чтобы она имела цвет денима.

На сегодня ткань прошла все испытания: химические, физические и даже журналистские. 500 метров уникальной ткани уже есть. В первое время здесь будут выпускать до 2-х тысяч метров в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

Массовое производство белорусского джинса начнется уже в апреле. Изначально шить из этой ткани станут сами производители. А первыми, кто оцени ее качество, станут представители сильной половины человечества.