Переводчик: За 5 минут переводчик на высшем уровне выкладывается так, как грузчик в течение 3-4 часов, таская грузы

Новости Беларуси. 30 сентября – Международный день переводчика. Сейчас в Беларуси несколько тысяч представителей этой профессии и большинство из них, по статистике, как, впрочем, и во всем мире, переводят с английского языка.

«Парле франсе» и «спик инглиш» в случае с Анастасией – не тот масштаб. Переводчик с 10-летним стажем знает 5 языков: английский, итальянский, норвежский, эстонский и японский. Говорит, в профессии, кроме знания самого языка, и смекалка синхрониста важна не то слово.

Анастасия Панькова, переводчик:

Бывают ситуации, когда какая-либо из сторон грубо выражает свое отношение к ситуации. В таких случаях переводчики сглаживают ситуацию, то есть выбирают подходящую лексику, как-то смягчают.

За плечами Анастасии – работа с десятками иностранных делегаций. В большинстве – восточных. Переводила с японского для мэра Минска. Признается, и шпаргалки писала. Такое, впрочем, не редкость. К каждой встрече любой переводчик готовится. По мнению Анастасии, это – основа импровизации. Кстати, того, чего нет у электронных переводческих девайсов.

Анастасия Панькова, переводчик:

Ни один электронный переводчик никогда не заменит человека. Потому что машина в состоянии распознать лексику, перевести. Но правильно сформировать предложение бывает не под силу.

Того же мнения и Александр Николаич. Профессор филологии не то, что поддержать разговор, буквально заговорить собеседника может на английском и китайском. На заведующем кафедрой восточного языкознания ФМО БГУ – галстук в иероглифы. В честь профессионального праздника. Работал военным переводчиком в Москве, потом – в Совете Министров Беларуси, сообщили в программе .

Александр Гордей, переводчик, доктор филологических наук:

На высшем уровне переводчик работает в течение 5 минут максимум. Потом его должен заменить другой. Потому что за пять минут он выкладывается так, как грузчик в течение 3-4 часов, таская грузы.

Александр Николаич переводом занимается 25 лет. Вспоминает: в советские годы переводчик, знающий ту самую пресловутую китайскую грамоту, был нарасхват. Человек, который написал лингвистическую энциклопедию, признается: ошибки в практике перевода бывают всегда. И не только лингвистические.

Александр Гордей, переводчик, доктор филологических наук:

Меня посадили в кабинку синхронного перевода переводить с английского один фильм. Титры прошли, потом идет сам фильм. И я ничего не понимаю. В мыслях только одно: все, закончилась моя переводческая карьера, не успев начаться. Потом выясняется, что фильм был не по-английски, а по-французски.

Сейчас в Беларуси несколько тысяч переводчиков. Однако все они, несмотря на знания абсолютно разных, говорят на одном языке.