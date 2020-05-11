Прямой эфир

Переливание иммунной плазмы крови провели более чем 50 пациентам с коронавирусом

11 мая 2020 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Донорами иммунной плазмы в Беларуси стали более 60 переболевших коронавирусом. Расширяется и география «антиковидных» донорских пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переливание иммунной плазмы крови провели более чем 50 пациентам с коронавирусом-1

Экс-пациентов с антителами к вирусу готовятся принять в Молодечно. В конце мая работать с переболевшими начнут и могилевские трансфузиологи. Иммунную плазму в качестве экспериментального лечения получили более 50 пациентов. Около 20 из них пошли на поправку.

Переливание иммунной плазмы крови провели более чем 50 пациентам с коронавирусом-4

Антон Свирский, заведующий отделением РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Доноров становится больше. Это связано с тем, что пациенты выздоравливают, выписываются, у них проходит необходимое время для донации.

Переливание иммунной плазмы крови провели более чем 50 пациентам с коронавирусом-7

Плюс некоторые доноры приходят повторно, потому что прошел установленный законом срок в 14 дней. Сдают уже по второму разу.

Переливание иммунной плазмы крови провели более чем 50 пациентам с коронавирусом-10

Согласно международным требованиям, процедура донации анонимна. Однако по просьбе самих доноров планируется вскоре ввести СМС-оповещения о том, в какую больницу была направлена их плазма.

# Коронавирус # общество # Антон Свирский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Даже не боимся браться за перила». Как обрабатывают подъезды в Фаниполе и почему некоторые жители против дезинфекции
11 мая 2020 13:31

«Даже не боимся браться за перила». Как обрабатывают подъезды в Фаниполе и почему некоторые жители против дезинфекции

К 11 мая в Беларуси сделали больше 274 тысяч тестов на коронавирус
11 мая 2020 11:55

К 11 мая в Беларуси сделали больше 274 тысяч тестов на коронавирус

Анатолий Маркевич провёл прямую телефонную линию
11 мая 2020 11:39

Анатолий Маркевич провёл прямую телефонную линию