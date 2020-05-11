Переливание иммунной плазмы крови провели более чем 50 пациентам с коронавирусом

Новости Беларуси. Донорами иммунной плазмы в Беларуси стали более 60 переболевших коронавирусом. Расширяется и география «антиковидных» донорских пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-пациентов с антителами к вирусу готовятся принять в Молодечно. В конце мая работать с переболевшими начнут и могилевские трансфузиологи. Иммунную плазму в качестве экспериментального лечения получили более 50 пациентов. Около 20 из них пошли на поправку.

Антон Свирский, заведующий отделением РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Доноров становится больше. Это связано с тем, что пациенты выздоравливают, выписываются, у них проходит необходимое время для донации.

Плюс некоторые доноры приходят повторно, потому что прошел установленный законом срок в 14 дней. Сдают уже по второму разу.