Перекрытое движение, маленькие дети рядом с пьяными и радикалами. Как проходили акции протеста в Минске 25 октября

Новости Беларуси. 25 октября в столице вновь состоялись так называемые протестные марши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 октября в столице вновь состоялись так называемые протестные марши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И все как под копирку: перекрытое движение, маленькие дети рядом с пьяными и радикалами. Толпа без какой-либо логики и цели кружилась по центру Минска. Внятных лозунгов не было, зато были крики, злоба, провокации.
Тем не менее правоохранительные органы ситуацию полностью контролировали. Сегодня, 26 октября, МВД сообщит точные цифры участников митинга. В ведомстве также обращают внимание, что активизировались радикальные элементы и призывают граждан заботиться о собственной безопасности.