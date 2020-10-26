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Перекрытое движение, маленькие дети рядом с пьяными и радикалами. Как проходили акции протеста в Минске 25 октября

26 октября 2020 07:15
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Новости Беларуси. 25 октября в столице вновь состоялись так называемые протестные марши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перекрытое движение, маленькие дети рядом с пьяными и радикалами. Как проходили акции протеста в Минске 25 октября-1

И все как под копирку: перекрытое движение, маленькие дети рядом с пьяными и радикалами. Толпа без какой-либо логики и цели кружилась по центру Минска. Внятных лозунгов не было, зато были крики, злоба, провокации.

Перекрытое движение, маленькие дети рядом с пьяными и радикалами. Как проходили акции протеста в Минске 25 октября-4

Тем не менее правоохранительные органы ситуацию полностью контролировали. Сегодня, 26 октября, МВД сообщит точные цифры участников митинга. В ведомстве также обращают внимание, что активизировались радикальные элементы и призывают граждан заботиться о собственной безопасности.

Перекрытое движение, маленькие дети рядом с пьяными и радикалами. Как проходили акции протеста в Минске 25 октября-7

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# Акции протеста # общество # Фотофакт

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