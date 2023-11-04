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Пенсии и пособия в Беларуси за 7 ноября выплатят заранее

04 ноября 2023 08:07
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Новости Беларуси. Пенсии и пособия за 7 ноября выплатят заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня деньги выдают в отделениях «Белпочты» в Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях, в столице, а также в сельских населенных пунктах Брестской области.

Пенсии и пособия в Беларуси за 7 ноября выплатят заранее-1

В Гомеле, Гродно, в городах Брестской области выплату пенсий и пособий проведут 6 ноября. В праздничный день будут работать только дежурные почтовые отделения. День Октябрьской революции в Беларуси – официальный выходной. В 2023 году он выпал на вторник, а рабочий понедельник перенесен на 11 ноября. Таким образом, 4 ноября у большинства жителей страны начинаются четырехдневные выходные.

# Пенсии # общество # Фотофакт

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