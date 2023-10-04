Парламентская делегация Кыргызстана прибыла в Беларусь
Плодотворное сотрудничество по всем направлениям – на это нацелены Минск и Бишкек. А ничто так не способствует укреплению взаимодействия как личное общение. По приглашению Совета Республики в нашу страну с официальным визитом прибыла кыргызская парламентская делегация во главе с руководителем Верховного совета страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе гостей и представители бизнес-кругов. Рабочая программа насыщенная. В повестке расширение контактов в области промышленности, аграрного сектора, образования, науки и культуры.
Приветствуем вас на белорусской земле, очень рады вашему визиту!
Взаимодействие обсудят не только на деловых встречах: гости посетят предприятия и организации столицы. С начала года товарооборот между странами вырос на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. И цифры намерены увеличить. Ожидается также подписание документа о сотрудничестве парламентов Беларуси и Кыргызстана.