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Парламентская делегация Кыргызстана прибыла в Беларусь

04 октября 2023 10:37
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Плодотворное сотрудничество по всем направлениям – на это нацелены Минск и Бишкек. А ничто так не способствует укреплению взаимодействия как личное общение. По приглашению Совета Республики в нашу страну с официальным визитом прибыла кыргызская парламентская делегация во главе с руководителем Верховного совета страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Кыргызстана прибыла в Беларусь-1

В числе гостей и представители бизнес-кругов. Рабочая программа насыщенная. В повестке расширение контактов в области промышленности, аграрного сектора, образования, науки и культуры.

Парламентская делегация Кыргызстана прибыла в Беларусь-4

Приветствуем вас на белорусской земле, очень рады вашему визиту!

Парламентская делегация Кыргызстана прибыла в Беларусь-7

Взаимодействие обсудят не только на деловых встречах: гости посетят предприятия и организации столицы. С начала года товарооборот между странами вырос на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. И цифры намерены увеличить. Ожидается также подписание документа о сотрудничестве парламентов Беларуси и Кыргызстана.

# Беларусь-Кыргызстан # общество # Фотофакт

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