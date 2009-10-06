Парламентарии стран ОДКБ побывали в Военной Академии

Участникам ассамблеи устроили экскурс в историю главной военной альма-матер страны.

Демонстрация различных средств обучения, которые соответствуют последнему слову военной науки и техники, еще больше укрепила мнение присутствующих в том, что Беларусь – один из сильнейших участников военно-политического блока ОДКБ.

- Беларусь мы, конечно, рассматриваем, как серьезного партнера, подготовка вооруженных сил в Беларуси демонстрирует серьезный вдумчивый подход к созданию и развитию своих вооруженных сил. Лично мне кажется, что это один из основных серьезных партнеров по ОДКБ, - сказал Муса Манаров – член комитета Государственной Думы, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза.