Парк социального такси Минска пополнят 9 машин

Новости Беларуси, Минск. Такую услугу начали предоставлять в Минке в сентябре прошлого года.

Своеобразный тюнинг прошли более десятка автомобилей. Их оборудовали подъемниками, поручнями, кондиционерами, ремнями безопасности и сотовой связью.

Заявки на поездки принимают территориальные центры соцобслуживания. Определенные категории инвалидов, и, в первую очередь, колясочники, могут бесплатно доехать в больницу, аптеку, а также к местам проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий и вернуться обратно домой. Затраты на оказание услуг социального такси компенсирует городской бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.