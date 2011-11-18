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Парк социального такси Минска пополнят 9 машин

18 ноября 2011 05:42
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Новости Беларуси, Минск. Такую услугу начали предоставлять в Минке в сентябре прошлого года.

Своеобразный тюнинг прошли более десятка автомобилей. Их оборудовали подъемниками, поручнями, кондиционерами, ремнями безопасности и сотовой связью.

Заявки на поездки принимают территориальные центры соцобслуживания. Определенные категории инвалидов, и, в первую очередь, колясочники, могут бесплатно доехать в больницу, аптеку, а также к местам проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий и вернуться обратно домой. Затраты на оказание услуг социального такси компенсирует городской бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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