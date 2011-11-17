Овощи-великаны. Как вырастить гигантов на собственной грядке?

Новости Беларуси. Соседи шутя называют ее овощеводом-любителем высшей гильдии. Грядки Людмилы Васильевны в поселке давно вне конкуренции. Почти любой урожай — здесь повод для гордости.

Свое будущее достижение хозяйка приметила в огороде еще летом. Осенью, чтобы собрать урожай, одних рук оказалось мало, пришлось подкапывать лопатой. Результат в полтора раза превзошел прошлогодний — один кочан в среднем весит 13,5 килограмм.

В этой весовой категории Людмиле Васильевне равных не оказалось не только в поселке, но и в стране. На конкурсе лучших огородников и садоводов ее капусту бесспорно признали самой большой. Конкурентов, между тем, было более сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кандыбович, начальник отдела внедрения и контроля систем семеноводства НПЦ картофелеводства и плодоовощеводства НАН Республики Беларусь:

Успех может быть и случайным, и если человек постоянно занимается одной культурой, повышая свою квалификацию. Очень хорошо, что у них вырастают такие плоды. Это хорошо сказывается на качестве дальнейшей селекции.

Оценивались не только размеры урожая, но и экологичность. Девиз конкурса вот уже 18 лет подряд — «Никаких пестицидов». У Людмилы Васильевны урожай отлично растет и без химических удобрений.

Людмила Сербенко:

Хватило солнца в этом году, погода прекрасная. Ухаживала, конечно, и вот получился урожай такой.

Секрет успеха, признается, в опыте мужа. Агроном с тридцатилетним стажем всю семью научил работать на земле с рекордными результатами.

Николай Сербенко:

Мы на участок внесли 15-20 тонн торфа. Минеральные удобрения, борьба с вредителями и вовремя полить.

Чего-то особенного в своем достижении супруги Сербенко не видят. Мол, вырастить на грядке собственного великана может каждый. Главное — любить то, чем занимаешься.