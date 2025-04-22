Папу Римского Франциска похоронят 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре

Стала известна дата похорон понтифика. В Ватикане объявили, что церемония состоится в субботу, 26 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из старейших в итальянской столице.
Стала известна дата похорон понтифика. В Ватикане объявили, что церемония состоится в субботу, 26 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из старейших в итальянской столице.
Такова была последняя воля Папы Франциска. Хотя она нарушает традицию, согласно которой многих глав римской католической церкви принято хоронить в Ватикане, ее решили исполнить. Уже завтра, 23 апреля, гроб с телом перенесут в собор Святого Петра, чтобы желающие могли проститься с понтификом.
С 21 апреля в итальянскую столицу продолжают прибывать верующие из разных стран, чтобы отдать последние почести почившему Папе Римскому и выразить свою любовь и уважение.
Брэндон Роблес, турист (Гватемала):
Что ж, определенно, сейчас для католической церкви наступил печальный момент. Папа Франциск был революционером, был Папой, который внес большие изменения в жизнь церкви, людей. Даже то, как его похоронят, будет отличаться от других пап. Так что это определенно печальное время. Но он в наших сердцах. Он сейчас с Богом.
Имон Ахерн, турист (Австралия):
Мы были потрясены, услышав о смерти Франциска. Надеюсь, что новый Папа будет столь же прогрессивным и сможет привнести, что-то новое и современное в облик церкви.
Конклав, на котором будет избран новый Папа Римский, должен пройти с 6 по 10 мая. При этом, если у всех кардиналов, обладающих правом голоса, получится прибыть в Ватикан раньше, его разрешается начать незамедлительно. Отметим, в связи со смертью Папы Франциска более десятка стран объявили траур.