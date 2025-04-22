Папу Римского Франциска похоронят 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре

Стала известна дата похорон понтифика. В Ватикане объявили, что церемония состоится в субботу, 26 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из старейших в итальянской столице.

Такова была последняя воля Папы Франциска. Хотя она нарушает традицию, согласно которой многих глав римской католической церкви принято хоронить в Ватикане, ее решили исполнить. Уже завтра, 23 апреля, гроб с телом перенесут в собор Святого Петра, чтобы желающие могли проститься с понтификом.

С 21 апреля в итальянскую столицу продолжают прибывать верующие из разных стран, чтобы отдать последние почести почившему Папе Римскому и выразить свою любовь и уважение.