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«Отпустите, я поползу». Пьяный минчанин попробовал дать взятку сотруднику ГАИ. Теперь мужчину ждёт до 10 лет тюрьмы

06 апреля 2023 07:35
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Новости Беларуси. Выпил, хотел решить вопрос, но лишь усугубил свое положение. Не только о том, что пьяным быть за рулем запрещено, забыл житель столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отпустите, я поползу». Пьяный минчанин попробовал дать взятку сотруднику ГАИ. Теперь мужчину ждёт до 10 лет тюрьмы-1

Сначала, будучи подшофе, 60-летний минчанин привлек внимание госавтоинспекторов тем, что наехал на дорожный знак. Остатки алкоголя, выявленные в организме, вероятно, повлияли на его следующее решение: попробовать исправить ситуацию материальной ценностью за бездействие. Беседу зафиксировал служебный регистратор.

«Отпустите, я поползу». Пьяный минчанин попробовал дать взятку сотруднику ГАИ. Теперь мужчину ждёт до 10 лет тюрьмы-4

– Я дам сейчас столько, сколько вам надо. Отпустите, я пешком пойду, я поползу.
– Последний раз делаю замечание.

«Отпустите, я поползу». Пьяный минчанин попробовал дать взятку сотруднику ГАИ. Теперь мужчину ждёт до 10 лет тюрьмы-7

Инна Мосенза-Талюк, заместитель начальника отделения Центрального (г. Минска) РОСК:
По результатам проведенного освидетельствования концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила более двух промилле. За благоприятное решение вопроса в его пользу мужчина неоднократно предлагал сотрудникам ГАИ денежные средства. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, правонарушитель оставил купюру в служебном автомобиле. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе по линии ГАИ.

За покушение на дачу взятки законом установлено наказание – свободы можно лишиться на десять лет.

# ГАИ # общество # Инна Мосенза-Талюк # Фотофакт

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