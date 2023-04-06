«Отпустите, я поползу». Пьяный минчанин попробовал дать взятку сотруднику ГАИ. Теперь мужчину ждёт до 10 лет тюрьмы

Новости Беларуси. Выпил, хотел решить вопрос, но лишь усугубил свое положение. Не только о том, что пьяным быть за рулем запрещено, забыл житель столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала, будучи подшофе, 60-летний минчанин привлек внимание госавтоинспекторов тем, что наехал на дорожный знак. Остатки алкоголя, выявленные в организме, вероятно, повлияли на его следующее решение: попробовать исправить ситуацию материальной ценностью за бездействие. Беседу зафиксировал служебный регистратор.

– Я дам сейчас столько, сколько вам надо. Отпустите, я пешком пойду, я поползу. – Последний раз делаю замечание.

Инна Мосенза-Талюк, заместитель начальника отделения Центрального (г. Минска) РОСК:

По результатам проведенного освидетельствования концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила более двух промилле. За благоприятное решение вопроса в его пользу мужчина неоднократно предлагал сотрудникам ГАИ денежные средства. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, правонарушитель оставил купюру в служебном автомобиле. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе по линии ГАИ.

За покушение на дачу взятки законом установлено наказание – свободы можно лишиться на десять лет.