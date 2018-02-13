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Отходы отсортировали, а рядом с домом нет специальных контейнеров: куда обращаться?

13 февраля 2018 08:25
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич рассказала, куда нужно обращаться, чтобы установили контейнеры для раздельного сбора отходов.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Допустим, у меня есть желание выбрасывать мусор раздельно, но в ближайшей обозримости нет тех самых контейнеров. Как это исправить?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Система раздельного сбора развивается. Нельзя одновременно сразу по всей стране поставить контейнеры. Есть программа, планово увеличивается их количество. Вам необходимо обратиться в обслуживающую организацию или в Исполком, чтобы установить контейнеры, где есть место для них.

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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