Отбеливание зубов: можно ли запломбированные и вредно ли это?

Новости Беларуси. Стоит ли возвращать зубам белый цвет, рассказали в программе «Теледоктор».

Юлия Мищенчук-Дзержинская, врач-стоматолог-терапевт 1-го терапевтического отделения УЗ «7-ая городская стоматологическая поликлиника» г. Минска:

Свои зубы. Подлежит отбеливанию только своя эмаль.

Тут главное – соблюдать показания и противопоказания для отбеливания.

Зачастую люди, которые не учли это, а хотят очень сильно отбелить свои зубы, наносят вред. Если же всё делать грамотно, советоваться со своим врачом-стоматологом, то никаких проблем не будет. Сейчас отбеливание считается безвредным для зубов. И таковым является.