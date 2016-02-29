От здания КГБ до стадиона «Динамо»: возведение антично-ренессансного Минска до конца 50-х годов

Восстановили из пепла. В разрушенный после войны Минск прибыли творить известные московские и ленинградские архитекторы Михаил Парусников и Михаил Барщ. Вместе с белорусскими зодчими они стали создавать город, проникнутый духом возрождения, триумфом победы. Идея воплотилась в архитектуре. Строящийся Минск стал уникальным примером города новейшего времени, который глубоко впитал в себя наследие античности и ренессанса. Формировался облик города на века.

Это было экономическим чудом того времени. В кратчайшие сроки один из самых разрушенных городов Советского Союза и Европы был поднят из руин. К 1952 году были убраны развалины, а объем жилого фонда превысил довоенный, притом, что до 80% зданий было возведено заново, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Послевоенный Минск восстанавливался в стиле «Сталинский ампир», или, как еще называют, советский неоклассицизм. Родоначальником этого стиля в Советском Союзе был архитектор Иван Жолтовский, наш земляк родом из Пинска, по проекту которого в центре Москвы в 30-е годы было построено здание «Дом на Моховой», ставшее, по сути, первым образцом нового стиля. На работы Жолтовского ориентировались другие архитекторы Советского Союза, в том числе Михаил парусников и Михаил Барщ, по проекту которых строились здания на центральном проспекте.

Одним из первых сооружений античного Минска на главном проспекте в 1947 году стало здание КГБ (в то время – Министерства государственной безопасности БССР). Его монументальный портик был скопирован архитектором Парусниковым с фасада Дома уполномоченного (нынешнего художественного музея) в Сочи, построенного в 30-е годы архитектором Иваном Жолтовским.

В Минске был воспроизведен образ античного храма-простиля (прямоугольного здания с рядом четырех колонн на главном фасаде), очень напоминающего тот, который был создан два тысячелетия назад в древнеримском городе Пуле.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Ориентация при строительстве антично-ренессансного города на работы Ивана Жолтовского продолжалась и дальше. Его знаменитый дом на Моховой стал примером для подражания при возведении целого ряда зданий в центре Минска. Кстати, образцом для дома на Моховой послужили два итальянских палаца – дель Капитанио и Вальмарана в итальянской Виченце. Так вот, по образцу этих Палаццо и дома на Маховой были сооружены здания клуба имени Дзержинского, Национального банка, Главпочтамта, Министерства сельского хозяйства.

Да, если бы Андреа Палладио оказался в послевоенном Минске, то наверняка остался бы доволен картинкой.

Кстати, другое московское здание Жолтовского – дом на Большой Калужской, аналогом которого исследователи считают палаццо Медичи-Рикарди во Флоренции, – также стал образцом для Минска. Именно на его образ во многом опирались архитекторы при возведении столичных жилых построек. К примеру, дом с кинотеатром «Центральный».

Во флорентийском стиле было сооружено здание Института истории партии. Сейчас это административный объект, который находится на углу улиц Красноармейской и Кирова.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Среди построек того периода особо следует выделить величественный Дворец профсоюзов. Наверное, лучший пример в Советском Союзе общественного здания, основательно воплотившего в себе черты храма античной архитектуры. По своему образу здание Дворца профсоюзов представляет собой храм-периптер (или, точнее, псевдопериптер) с проходящей по всему его периметру колоннадой, часть которой закрыта выступающей стеной по бокам.

Здание опоясывают 60 колонн и полуколонн. Интересно, что количество полуколонн Дворца профсоюзов соответствует античной формуле 2n – 1, где n – количество колонн на главном портике. По этой формуле рассчитывалось количество колонн, окружавших по бокам центральные части многих древнеримских и древнегреческих храмов, в том числе и легендарного афинского Парфенона. Поэтому и прозвали Дворец профсоюзов – столичный Парфенон.

Фасад минского храма украсили скульптуры богов своего времени – представителей рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Говорят, что скульптурными персонажами стали в том числе автор здания архитектор Владимир Ершов и оперная певица Лариса Александровская. Это фигуры, которые должны были символизировать идеи труда и творчества, счастливой и мирной жизни.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Помимо храма-простиля (здание КГБ) и храма-периптера (Дворец профсоюзов) в Минске появился еще один распространенный тип античного храма – храм-ротонда. Круглая, увенчанная куполом, постройка, наиболее известным примером которой является, конечно, римский Пантеон. Минскими храмами-ротондами стали операционный зал Главпочтамта и здание цирка.

Правда, ротонда Почтамта разместилась за центральным фасадом здания.

В городе был сооружен и свой амфитеатр – минский Колизей, окруженный величественной аркадой, – стадион «Динамо». Он стал самым крупным из спортивных объектов советского времени, построенных в неоклассическом стиле. Символично, что стадион, облик которого отсылает ко временам античности, в 1980 году получил статус Олимпийского – на нем был зажжен огонь московской Олимпиады и в рамках ее проведения здесь состоялись футбольные матчи.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

В Минске были возведены и характерные для античного времени триумфальные ворота и пропилеи: торжественные входы в парк имени Горького, ботанический сад, на стадион «Динамо», колоннады между домами на площади Победы.

Портрет антично-ренессансного города немыслим был без монументов героев того времени. Так, на центральном проспекте был возведен памятник Сталину. Напротив здания Министерства безопасности установили бюст основателя советской разведки, революционера Феликса Дзержинского. Также в Минске появился бюст летчика, дважды героя Советского Союза Сергея Грицевца. И монумент народного поэта Янки Купалы.

Интересно, что постаменты для данных памятников делались в традиционных античных формах – усеченных пирамид с цоколем, стволом и площадкой для скульптуры. Такая же структура была и в постаментах для ваз, световых мачтах и гранитных светильниках, которые напоминают триумфальные колонны Древнего Рима. Например, световые колонны возле Александровского сквера. Сегодня сквера имени Янки Купалы. Сравним с колонной Фоки в Риме.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Наряду с памятниками – скульптурными изваяниями в Минске появился и свой обелиск, наподобие традиционного римского – сужающийся кверху монумент Победы. У подножия монумента был зажжен Вечный огонь, считающийся с дохристианских времен символом победы света над мраком, символом бессмертия. Так в Минске воплощались дух и идеи города времен античности и эпохи Возрождения.

Как антично-ренессансный город Минск возводился до конца 1950-х годов. После смерти Сталина его преемник Хрущев развернул кампанию массового строительства в СССР по типовым и недорогим проектам. Постановление в ноябре 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» поставило крест на эпохе советского неоклассицизма. Но прекрасный классический образ Минска к этому времени уже удалось создать.