От зари до зари – аграрии Беларуси собрали около 1,5 млн тонн зерна!

В АПК у нас, действительно, есть чему поучиться! Мы привыкли к миллионным намолотам, и даже если кто-то не сильно разбирается в сельском хозяйстве, все равно отслеживает и хочет знать главное: будем ли мы с хлебом?! В полях сейчас над этим работают. Аграрии Беларуси с учетом рапса собрали почти 1,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В лидерах Брестская область – там уборку начали раньше других и уже приближаются к полумиллионну тонн. Тем временем в личном зачете выделяется Могилевская – там вчера, 13 июля, появился первый в стране экипаж-двухтысячник. Вот уж точно нашим аграриям все ни по чем. За что большое спасибо тем, кто сейчас и всегда в строю и в поле.

Ни погода, ни непогода не мешает. Аграрии вчера работали до самого заката, чрезвычайно красивого, после прошедшего по стране ливня и урагана. Юлия Мычка все зафиксировала и расскажет нам.

Юлия Мычка, корреспондент:

Эту народную примету, которую на днях напомнил глава государства, сегодня повторяют во многих хозяйствах страны. Вот так планку держит озимая пшеница в Могилевском районе.

Колосья уверенно «надели» кепку, а значит поле созрело. Урожайность свыше 50 центров с гектара. Вечер, техника все еще в поле. Под шум комбайнов Могилевская область подходит сразу к двум важным событиям. Уже через 15 минут определяться первые двухтысячники в стране этой жатвы. И да, впервые в истории региона в этой золотой схватке могилевские аграрии обойдут соседей.

Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского Облисполкома:

Ребята, которые на самом деле отвержено работают и ответственно находятся на своем посту, не считаются ни с личным временем, ни с семейными какими-то обстоятельствами. Они от зари до зари работают, имеют достойный результат. Конечно, это для области гордость.

Момент волнительный и напряженный. Сегодня тот редкий случай когда поле – единственная сухая точка на карте синоптиков. Дожди окружили со всех сторон, а здесь ни капли. Последние метры в лучах заката. И если говорить про романтику белорусских полей, то в этих кадрах весь вайб хлебной нивы. А вот и герои жатвы. Ажиотаж вокруг высоких показателей своей работы принимают скромно и сдержанно. На поле не новички. Уже много лет вносят свою лепту вносит в большой республиканский каравай. За уборочную кампанию выдают из бункера своих комбайнов тысячи тонн зерна.

В 2024 году ранняя капуста на грядках Кадино – загляденье. Упругие кочаны – мечта хозяйки. Хочешь – сочный салат делай, хочешь – голубцы заворачивай. Хрустящий урожай собирают на рассвете. Ежедневно с этих полей в розничную сеть поступает около 2 тонн. По объемам витаминная царица в рейтинг овощей уступает только картошке. 35 гектаров – под крылом молодого агронома Елены Сазановой.