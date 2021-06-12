Кто находится в группе риска и почему иногда не удаётся оказать помощь? Вот как спасают утопающих
Новости Беларуси. За буйки не заплывать – это знают все. Какие еще меры предосторожности необходимо соблюдать у воды, узнаем в студии «Большого города» у начальника водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД Дмитрия Храпкова.
Екатерина Забенько, ведущая:
Как быстро к вам поступает сигнал, что человек тонет или находится в опасности?
Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД:
Сигнал поступает от вахтенного наблюдателя – это человек, который следит за акваторией и в случае чего сообщает дежурной смене, которая уже выезжает на спасение. Также бывают случаи, когда поступает звонок из Центра оперативного управления МЧС, благодаря которому мы тоже выезжаем.
Екатерина Забенько:
Насколько часто белорусы оказываются в местах, где на самом деле опасно, где глубоко и реально можно утонуть? Или все-таки основные места отдыха – где не очень глубоко, по крайней мере, до буйков?
Дмитрий Храпков:
На водоемах столицы есть глубины до шести метров, но эти места запрещены для купания.
Екатерина Забенько:
Кто находится в группе риска, кому стоит остерегаться такой беспечности на воде?
Дмитрий Храпков:
Мы не устаем напоминать, что в группе риска у нас всегда находятся дети, которые остаются без присмотра взрослых, а также люди, купающиеся в состоянии алкогольного опьянения, тем более в запрещенных местах.
Екатерина Забенько:
Чаще удается спасти человека или слишком поздно поступает сигнал?
Дмитрий Храпков:
Если человек терпит бедствие в районе действия спасательной станции, то, конечно, мы спасаем чаще всего. А если это места, запрещенные для купания, на удалении от спасательных станций и постов, то, к сожалению, не удается спасти в большинстве случаев.
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