Кто находится в группе риска и почему иногда не удаётся оказать помощь? Вот как спасают утопающих

Новости Беларуси. За буйки не заплывать – это знают все. Какие еще меры предосторожности необходимо соблюдать у воды, узнаем в студии «Большого города» у начальника водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД Дмитрия Храпкова. Екатерина Забенько, ведущая:

Как быстро к вам поступает сигнал, что человек тонет или находится в опасности?

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД:

Сигнал поступает от вахтенного наблюдателя – это человек, который следит за акваторией и в случае чего сообщает дежурной смене, которая уже выезжает на спасение. Также бывают случаи, когда поступает звонок из Центра оперативного управления МЧС, благодаря которому мы тоже выезжаем. Екатерина Забенько:

Насколько часто белорусы оказываются в местах, где на самом деле опасно, где глубоко и реально можно утонуть? Или все-таки основные места отдыха – где не очень глубоко, по крайней мере, до буйков? Дмитрий Храпков:

На водоемах столицы есть глубины до шести метров, но эти места запрещены для купания. Екатерина Забенько:

Кто находится в группе риска, кому стоит остерегаться такой беспечности на воде?