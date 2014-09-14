Островец: почему архитектор Екатерина Котова приехала сюда по распределению и хочет остаться навсегда?

Новости Беларуси. Героиня этого сюжета программы «Неделя» на СТВ чиновник начинающий. И это тот случай, когда говорят: сразу с места в карьер. Екатерина Котова еще вчера закончила университет, а уже сегодня стала главным архитектором небольшого города в Гродненской области.

Еще буквально вчера выпускница БНТУ Екатерина Котова с начала этого сентября уже главный архитектор района в пока еще маленьком городе Островец. Сейчас здесь восемь тысяч жителей. Но через несколько лет их будет раз в пять больше. Островец станет первым городом атомщиков Беларуси. Большие перспективы на генплане города.

Екатерина Котова, заместитель начальника - архитектор района отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома:

Когда я въезжала в город, немного расстроилась, когда увидела только частные дома. А когда мне показали первый микрорайон, сразу гордость почувствовалась за то, что такая работа проделана.

Екатерина в Островце по распределению. До нее здесь проработало несколько молодых специалистов. Через два года, как завершался срок отработки, каждый уезжал. Екатерина Котова в Островец попросилась сама.

Екатерина Котова:

Предлагали остаться и в Жодино на должности главного архитектора города. Но хотелось что-то новое открыть для себя.

А здесь новое на каждом шагу. В ближайшие 6 лет стройка будет идти без остановок. Надо возвести 3 микрорайона. Один сдадут уже в 2015. Следующие 2 будут масштабнее первого. При этом 70% новой жилой застройки будут многоквартирными, остальные 30% – усадебными. Островец хотят сделать комфортным местом для жизни и работы. Конечно, должность «архитектор района» звучит масштабно, но занимается он не проектировкой города, а согласованием более прозаических задач.

Екатерина Котова:

Любое благоустройство - перед сельсоветом, например, или окраска фасадов, разбивка парка.

Планы по развитию города Екатерине нравятся. Это ведь возможность для нее вырасти как специалисту.

Екатерина Котова:

Застройка малоэтажная. Как по мне, так это очень хорошо. Она создает уют. И на такой местности, как наш Островец, нерельефной, это очень хорошо смотрится. Европейский уют. На той стороне у нас будет запроектирована блокированная застройка повышенной комфортности. Для чего? Чтобы привлекать инвесторов. Идей много, а денег не очень. Для привлечения инвесторов такое элитное жилье будет у нас строиться.

Я живу в общежитии. Не одна - со мной еще одна девочка, она работает в Островце. (Вы платите за жилье или государство за вас расчитывается?) Сумма оплаты символическая на самом деле, большую часть оплачивает государство. (Квартиру вам дадут?) Квартиры в этом микрарайоне даются нашим работникам, и если я останусь на более долгий срок, заведу семью, детей, то все обеспечится.

Любимое место Екатерины в Островце, это пока что «Остров любви». Окруженная водой площадка благоустроена для отдыха, и, пожалуй, лучше всего иллюстрирует «экологическую модель» по который и выстраивается город.

Екатерина Котова:

Остров любви. Тут, наверное, невест проносят женихи. Вечерами здесь достаточно много народа.

Почему вы хотите здесь остаться?

Екатерина Котова:

А почему бы и нет? Я приехала из Жодино. Моя бабушка туда приехала, когда он только-только получил статус города. И буквально за десятилетие расстроился. Я считаю, что Островец тоже имеет свое будущее. И моя мечта - поучаствовать в этом глобальном строительстве, внести свою лепту, чтобы оставить память после себя. Чтобы другие поколения смотрели и вспоминали, что был такой архитектор.

Что для вас главное в архитектуре - функциональность или красота?

Екатерина Котова:

В первую очередь, красота. Мы смотрим на красивое - и настроение у нас хорошее, хочется работать. И жизнь прекрасна.