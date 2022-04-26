Основные работы по обновлению разметки в Минске завершат к 1 июня. Где проведут работы?

Новости Беларуси. Основные работы по обновлению разметки в Минске завершат к 1 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С начала сезона ее уже нанесли на площади 34 тысячи квадратных метров.

Как только установится благоприятная погода, дорожники перейдут на круглосуточный режим работы. Продолжат размечать велосипедные маршруты и велопереезды. Для нанесения разметки на предприятии имеются 24 единицы спецтехники, девять из которых предназначены для работы с холодным и термопластиком. Для выполнения работ сформированы мобильные бригады. Летом на предприятии планируют привлекать к нанесению разметки студотряды.

Вячеслав Cавич, директор КУП «СМЭП Мингорисполкома»:

В ближайшее время мы приступим к обновлению центральных частей города. Далее к обновлению будут представлены участки улично-дорожной сети, прилегающие к учреждениям образования.