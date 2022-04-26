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Основные работы по обновлению разметки в Минске завершат к 1 июня. Где проведут работы?

26 апреля 2022 14:18
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Новости Беларуси. Основные работы по обновлению разметки в Минске завершат к 1 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С начала сезона ее уже нанесли на площади 34 тысячи квадратных метров. 

Основные работы по обновлению разметки в Минске завершат к 1 июня. Где проведут работы?-1

Как только установится благоприятная погода, дорожники перейдут на круглосуточный режим работы. Продолжат размечать велосипедные маршруты и велопереезды. Для нанесения разметки на предприятии имеются 24 единицы спецтехники, девять из которых предназначены для работы с холодным и термопластиком. Для выполнения работ сформированы мобильные бригады. Летом на предприятии планируют привлекать к нанесению разметки студотряды.  

Основные работы по обновлению разметки в Минске завершат к 1 июня. Где проведут работы?-4

Вячеслав Cавич, директор КУП «СМЭП Мингорисполкома»:  
В ближайшее время мы приступим к обновлению центральных частей города. Далее к обновлению будут представлены участки улично-дорожной сети, прилегающие к учреждениям образования.  

Основные работы по обновлению разметки в Минске завершат к 1 июня. Где проведут работы?-7

Помимо нанесения разметки, большое внимание уделяют и благоустройству придорожной территории. До конца недели озеленителям необходимо завершить весенние посадки деревьев и кустарников вблизи МКАД и столичных магистралей.  

# Автодороги Беларуси # общество # Вячеслав Cавич # Фотофакт

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