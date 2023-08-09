Осенью для белорусов откроется ещё один курорт в Египте

Осенью для белорусов откроется еще один курорт в Египте. Национальный авиаперевозчик и «АэроБелСервис» расширяют географию полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая чартерная программа свяжет Минск и египетский курорт Марса-эль-Алам. Первый рейс стартует 16 октября. Аэропорт расположен в 260 километрах к югу от Хургады. Конечно, такого объема перевозок, как в популярные египетские курорты, не предвидится. И все-таки Марса-эль-Алам – удобная отправная точка для экскурсий по всему Египту.