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Осенью для белорусов откроется ещё один курорт в Египте

09 августа 2023 14:06
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Осенью для белорусов откроется еще один курорт в Египте. Национальный авиаперевозчик и «АэроБелСервис» расширяют географию полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенью для белорусов откроется ещё один курорт в Египте-1

Новая чартерная программа свяжет Минск и египетский курорт Марса-эль-Алам. Первый рейс стартует 16 октября. Аэропорт расположен в 260 километрах к югу от Хургады. Конечно, такого объема перевозок, как в популярные египетские курорты, не предвидится. И все-таки Марса-эль-Алам – удобная отправная точка для экскурсий по всему Египту.

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# Туризм # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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