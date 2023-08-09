Новости экономики за 09.08.2023

Банк развития готов поддержать промышленную кооперацию крупного и малого бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На какие ресурсы и по какой ставке смогут рассчитывать заемщики? Национальный авиаперевозчик расширяет географию полетов – какой новый курорт открыт для белорусов? И что показал мониторинг финансовых показателей крупнейших предприятий промышленного комплекса страны?

Своевременные и оперативные меры по поддержке экономики позволили промышленному комплексу страны выйти на траекторию роста. В этом большая заслуга флагманов машиностроения. Рост обеспечен в том числе за счет выпуска высокотехнологичных инновационных товаров с высокой добавленной стоимостью. Эффективность работы промышленного комплекса подтверждается финансами. Мониторинг деятельности крупнейших госпредприятий показал рост рентабельности продаж и чистой прибыли. По предприятиям промышленности с долей государства 50 % и более рентабельность продаж за пять месяцев достигла 9,3 %. Это соответствует заданию на первое полугодие, которое выполнено всеми министерствами и концернами.

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