«Определяющий компонент – тренерские кадры». Чего не хватает белорусскому спорту?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Про ледовые дворцы сколько было разговоров: зачем, зачем. Сейчас настолько они востребованы, столько детей получили возможности заниматься спортом, не только хоккеем, по всей Беларуси. Огромная благодарность сегодня от людей оценили. Что вы скажете?

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:

Это 100 % вы правы. Очень важно было строить спортивную инфраструктуру, особенно в регионах, чтобы мы могли полноценно готовить резерв и в дальнейшем рассчитывать на наших звездочек в хоккее, в фигурном катании, в шорт-треке. Это же не только для хоккея спортивная инфраструктура. Это просто колоссальный досуг и возможности для деток. Потому что каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок чем-то еще занимался. Мы живем в век современных информационных технологий, когда дети очень сильно интегрированы в информационное пространство, и, наоборот, мы уже стараемся вытащить их оттуда. А каждый такой комплекс или ледовый дворец, какой-то ледовый комплекс позволяет дать выбор, дать возможность детей туда привлечь заниматься. Екатерина Забенько:

Футбольные манежи. Сколько сейчас появилось дворовых спортивных площадок. Тренажеры бесплатно: занимайся, поддерживай свою физическую форму. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Давайте сейчас затронем тему поддержки талантливой спортивной молодежи. Фонд Президента Республики Беларусь. Как поощряется, как их вычисляют, этих самых талантливых, лучших из лучших?