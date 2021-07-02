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«Определяющий компонент – тренерские кадры». Чего не хватает белорусскому спорту?

02 июля 2021 16:08
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Про ледовые дворцы сколько было разговоров: зачем, зачем. Сейчас настолько они востребованы, столько детей получили возможности заниматься спортом, не только хоккеем, по всей Беларуси. Огромная благодарность сегодня от людей оценили. Что вы скажете?

«Определяющий компонент – тренерские кадры». Чего не хватает белорусскому спорту?-1

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:
Это 100 % вы правы. Очень важно было строить спортивную инфраструктуру, особенно в регионах, чтобы мы могли полноценно готовить резерв и в дальнейшем рассчитывать на наших звездочек в хоккее, в фигурном катании, в шорт-треке. Это же не только для хоккея спортивная инфраструктура. Это просто колоссальный досуг и возможности для деток. Потому что каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок чем-то еще занимался. Мы живем в век современных информационных технологий, когда дети очень сильно интегрированы в информационное пространство, и, наоборот, мы уже стараемся вытащить их оттуда. А каждый такой комплекс или ледовый дворец, какой-то ледовый комплекс позволяет дать выбор, дать возможность детей туда привлечь заниматься.

Екатерина Забенько:
Футбольные манежи. Сколько сейчас появилось дворовых спортивных площадок. Тренажеры бесплатно: занимайся, поддерживай свою физическую форму.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Давайте сейчас затронем тему поддержки талантливой спортивной молодежи. Фонд Президента Республики Беларусь. Как поощряется, как их вычисляют, этих самых талантливых, лучших из лучших?

«Определяющий компонент – тренерские кадры». Чего не хватает белорусскому спорту?-3

Михаил Прокопенко:
В этом направлении также огромная поддержка чувствуется со стороны государства, Президентского спортивного клуба и национальных федераций, которые по видам спорта созданы. Работают широко, достаточно эффективно. Как мы уже говорили, у нас создана отличная инфраструктура, и в дополнение к этой отличной инфраструктуре необходим еще одни очень важный компонент, я бы сказал, наверное, определяющий компонент – это тренерские кадры. Как мне кажется, в этом направлении нужно активно работать. Уже работаем и работали раньше, но усилия огромные направлять вот в это.

Также хотел бы отметить, что по 48 видам спорта были разработаны концепции, если мы берем по зимним видам спорта – это до 2030 года. А по летним видам спорта – до 2028 года. Долгосрочные концепции, которые предполагают развитие кадрового обеспечения, инфраструктуры и многого другого. Материально-технического обеспечение. Все, что касается. Это такие стратегии, при реализации которых мы выйдем на совершенно новый уровень и, в принципе, все предпосылки есть. Поэтому мы спортивной отраслью стараемся реализовать эти концепции максимально эффективно. И уверены, что, реализовав данные мероприятия, мы выйдем на совершенно новый уровень. И вот эта смена поколений, которая сегодня наблюдается, скажем так, опытные, именитые тренеры уже заканчивают свою трудовую активную деятельность. На их смену только приходят молодые активные ребята.

Алена Родовская:
Вы довольны образованием спортсменов?

«Определяющий компонент – тренерские кадры». Чего не хватает белорусскому спорту?-5

Михаил Прокопенко:
Мне кажется, нужно всегда стремиться к чему-то большему. И то, что у нас существуют институты образовательные, которые дают профильное образование – это здорово. И на разных ступенях. Это есть. Но никогда не надо останавливаться на достигнутом. Надо постоянно развиваться, идти вперед.

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# Белорусские спортсмены # общество # Екатерина Забенько # Михаил Прокопенко # Алена Родовская # Фотофакт

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