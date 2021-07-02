«Определяющий компонент – тренерские кадры». Чего не хватает белорусскому спорту?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Про ледовые дворцы сколько было разговоров: зачем, зачем. Сейчас настолько они востребованы, столько детей получили возможности заниматься спортом, не только хоккеем, по всей Беларуси. Огромная благодарность сегодня от людей оценили. Что вы скажете?
Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:
Это 100 % вы правы. Очень важно было строить спортивную инфраструктуру, особенно в регионах, чтобы мы могли полноценно готовить резерв и в дальнейшем рассчитывать на наших звездочек в хоккее, в фигурном катании, в шорт-треке. Это же не только для хоккея спортивная инфраструктура. Это просто колоссальный досуг и возможности для деток. Потому что каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок чем-то еще занимался. Мы живем в век современных информационных технологий, когда дети очень сильно интегрированы в информационное пространство, и, наоборот, мы уже стараемся вытащить их оттуда. А каждый такой комплекс или ледовый дворец, какой-то ледовый комплекс позволяет дать выбор, дать возможность детей туда привлечь заниматься.
Екатерина Забенько:
Футбольные манежи. Сколько сейчас появилось дворовых спортивных площадок. Тренажеры бесплатно: занимайся, поддерживай свою физическую форму.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Давайте сейчас затронем тему поддержки талантливой спортивной молодежи. Фонд Президента Республики Беларусь. Как поощряется, как их вычисляют, этих самых талантливых, лучших из лучших?
Михаил Прокопенко:
В этом направлении также огромная поддержка чувствуется со стороны государства, Президентского спортивного клуба и национальных федераций, которые по видам спорта созданы. Работают широко, достаточно эффективно. Как мы уже говорили, у нас создана отличная инфраструктура, и в дополнение к этой отличной инфраструктуре необходим еще одни очень важный компонент, я бы сказал, наверное, определяющий компонент – это тренерские кадры. Как мне кажется, в этом направлении нужно активно работать. Уже работаем и работали раньше, но усилия огромные направлять вот в это.
Также хотел бы отметить, что по 48 видам спорта были разработаны концепции, если мы берем по зимним видам спорта – это до 2030 года. А по летним видам спорта – до 2028 года. Долгосрочные концепции, которые предполагают развитие кадрового обеспечения, инфраструктуры и многого другого. Материально-технического обеспечение. Все, что касается. Это такие стратегии, при реализации которых мы выйдем на совершенно новый уровень и, в принципе, все предпосылки есть. Поэтому мы спортивной отраслью стараемся реализовать эти концепции максимально эффективно. И уверены, что, реализовав данные мероприятия, мы выйдем на совершенно новый уровень. И вот эта смена поколений, которая сегодня наблюдается, скажем так, опытные, именитые тренеры уже заканчивают свою трудовую активную деятельность. На их смену только приходят молодые активные ребята.
Алена Родовская:
Вы довольны образованием спортсменов?
Михаил Прокопенко:
Мне кажется, нужно всегда стремиться к чему-то большему. И то, что у нас существуют институты образовательные, которые дают профильное образование – это здорово. И на разных ступенях. Это есть. Но никогда не надо останавливаться на достигнутом. Надо постоянно развиваться, идти вперед.
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