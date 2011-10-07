ООН: 31% всех убийств в мире приходится на Америку

В 2010 году в мире было совершенно 468 тыс. убийств. Большая часть таких преступлений приходится на страны Америки и Африки. В этих двух регионах три четверти всех убийств были совершены с применением огнестрельного оружия.

Средний годовой показатель убийств в мире - 6,9 на 100 тыс. человек. Около 80% жертв убийц - мужчины. Сами они, как правило, становятся жертвами убийств в общественных местах, а женщины в основном погибают от рук своих близких - в результате бытового насилия.



Таковы данные нового исследования по глобальной ситуации с убийствами, которое было подготовлено Управлением ООН по наркотикам и преступности. В нем сообщается, что 36% всех случаев убийств приходятся на Африку, 31% - на Америку, 27% - на Азию, 5% - на Европу и 1% - на страны Океании.



Мужчины подвергаются более высокому риску насильственной смерти (11,9 на 100 тыс.), чем женщины (2,6 на 100 тыс.). Мировая статистика сильно разнится по регионам и возрастным категориям. Например, в регионе Центральной Америки 1 из 50 мужчин в возрасте от 20 до 31 года подвержен риску быть убитым - эта степень риска в несколько сотен раз превышает соответствующий показатель по Азии.



Авторы исследования отмечают, что уровень преступности в той или иной стране напрямую связан с уровнем развития. Многие преступления являются одновременно причиной и следствием бедности.