«Представляете, металлургический комбинат и ветряки». Почему промышленность и зелёная энергетика несовместимы?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу « По существу » обсудили ядерное оружие и его применение.

Алена Сырова, СТВ: Мировые лидеры и крупнейшие мировые экономики в свое время не поспешили закрывать атомные электростанции, а сейчас, кто знает, может, будут увеличивать их количество.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Будут увеличивать. Более того, вы здесь показали сюжет о Макроне, я хочу сказать, что когда Франция получила руководство в ЕС 1 января, там проходил красной нитью было то, что Макрон будет добиваться, чтобы атомная энергетика относилась к зеленой экономике.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это не только ветряки, возобновляемая, но и атомная.

Ирина Новикова:

Абсолютно правильно. Почему? Потому что это страна с наибольшим уровнем потребления атомной энергии. Если говорить о нас, про нашу атомную энергию, то мы, конечно, не достигнем уровня Франции, но она будет давать 25 % всего потребляемого газа. Газ потребляется на 21 миллиард кубических метров в год, а станция заменит 5,5 миллиарда кубических метров потребляемого газа. Мы будем уходить от энергетической зависимости от одного источника. Хотя и газовую станцию нам помогла построить Россия, тем не менее от одного источника мы будем уходить. Зависимость у нас на сегодня на 86 % от российского газа, поэтому диверсификация источников энергии очень важна. Если говорить о ветряках, мы же видели, что произошло в Соединенных Штатах, когда была зима. Да, у нас она у нас помягче, но и такую нельзя исключать

Кирилл Казаков:

Экономисты ведь говорят, то сталелитейная, химическая промышленность, как она обойдется без такого количества газа?