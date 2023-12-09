Они должны делать это по зову сердца. Чем занимается патриотический отряд «Подвиг»?

Александра Ходюкова побывала в одной из школ Витебского района, ученики которой принимают непосредственное участие в поисковых работах.

Новости Беларуси. Важный акцент на воспитании подрастающего поколения. В Беларуси продолжают развивать военно-патриотические клубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ ранее был подписан главой государства. Как итог – сотни увековеченных имен белорусских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ребята провели разведывательную экспедицию по местам сожженных деревень в Витебском районе и установили информационные таблички о количестве погибших в годы Великой Отечественной войны в каждом населенном пункте.

Итогом поисковых работ под Бешенковичами станет встреча с родственниками без вести пропавшего солдата Николая Якимова, чья медаль за боевые заслуги была найдена на полях сражений. Исследовательской работой участники отряда занимаются около пяти месяцев в году: изучают карты, документы, журналы боевых действий.

Михаил Забелло, участник военно-патриотического поискового отряда «Подвиг»:

Топография нам нужна, чтобы прокладывать путь, который мы в дальнейшем можем использовать для наших поисковых работ, для вахт памяти.

Севастьян Трофимов, участник военно-патриотического поискового отряда «Подвиг»:

Также мы проводим некоторые дни, когда мы очищаем артефакты, которые мы нашли, такие как медальоны, часы-луковицы.

Совсем скоро ребят ожидают новые уроки патриотизма, но уже в составе военно-исторического поискового клуба «Витебский рубеж», который объединил участников со всей страны.