«Они дают серьёзный толчок развитию образования». Владимир Кухарев вручил премии лучшим учителям Минска

Новости Беларуси. Лучших педагогов Минска отметили премиями и грантами Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Высокие награды в городской ратуше получили сто учителей, воспитателей и руководителей учебных заведений.

Педагоги в течение нескольких лет разрабатывали учебные пособия, инновационные приложения, проекты по работе со слабовидящими школьниками и детьми с особенностями психофизического развития.

Любовь Сардалишвили, учитель начальных классов средней школы № 94:

Я награждена премией Мингорисполкома за разработку авторской дидактической системы по совершенствованию навыка чтения учащихся начальных классов. Были разработаны непосредственно авторские интерактивные упражнения, тренажеры. Также они были преобразованы для того, чтобы использовать их при обучении в дистанционном формате, что очень актуально сейчас, в наше непростое эпидемиологическое время. Я уже дважды победитель данного конкурса, дважды обладатель премии Мингорисполкома. Этот конкурс и вообще участие в конкурсном движении дает возможность профессионального роста, самосовершенствования, уверенность в себе.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Здесь действительно сегодня присутствуют опытные педагоги – это творческие люди, которые не считаясь ни со временем, ни с какими-то другими трудностями работают ежедневно над повышением своего педагогического мастерства. Они разрабатывают новые технологии и действительно дают серьезный толчок развитию образования. У нас в городе уже стало доброй традицией проведение таких мероприятий. И сегодня, чествуя наших лучших педагогов, мы желаем им творческих успехов, желаем, чтобы они радовали учащихся школ новыми достижениями своей творческой мысли.