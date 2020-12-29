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«Они дают серьёзный толчок развитию образования». Владимир Кухарев вручил премии лучшим учителям Минска

29 декабря 2020 13:57
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Новости Беларуси. Лучших педагогов Минска отметили премиями и грантами Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Высокие награды в городской ратуше получили сто учителей, воспитателей и руководителей учебных заведений.

«Они дают серьёзный толчок развитию образования». Владимир Кухарев вручил премии лучшим учителям Минска-1

Педагоги в течение нескольких лет разрабатывали учебные пособия, инновационные приложения, проекты по работе со слабовидящими школьниками и детьми с особенностями психофизического развития.

«Они дают серьёзный толчок развитию образования». Владимир Кухарев вручил премии лучшим учителям Минска-4

Любовь Сардалишвили, учитель начальных классов средней школы № 94:
Я награждена премией Мингорисполкома за разработку авторской дидактической системы по совершенствованию навыка чтения учащихся начальных классов. Были разработаны непосредственно авторские интерактивные упражнения, тренажеры. Также они были преобразованы для того, чтобы использовать их при обучении в дистанционном формате, что очень актуально сейчас, в наше непростое эпидемиологическое время. Я уже дважды победитель данного конкурса, дважды обладатель премии Мингорисполкома. Этот конкурс и вообще участие в конкурсном движении дает возможность профессионального роста, самосовершенствования, уверенность в себе.

«Они дают серьёзный толчок развитию образования». Владимир Кухарев вручил премии лучшим учителям Минска-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Здесь действительно сегодня присутствуют опытные педагоги – это творческие люди, которые не считаясь ни со временем, ни с какими-то другими трудностями работают ежедневно над повышением своего педагогического мастерства. Они разрабатывают новые технологии и действительно дают серьезный толчок развитию образования. У нас в городе уже стало доброй традицией проведение таких мероприятий. И сегодня, чествуя наших лучших педагогов, мы желаем им творческих успехов, желаем, чтобы они радовали учащихся школ новыми достижениями своей творческой мысли.

«Они дают серьёзный толчок развитию образования». Владимир Кухарев вручил премии лучшим учителям Минска-10

Призы и благодарности получили 142 педагога. Среди них лауреаты конкурсов профессионального мастерства, участники научных конференций, выставок и те, кто подготовил победителей международных олимпиад и соревнований.

# Образование в Беларуси # общество # Виктор Кухарев # Любовь Сардалишвили # Фотофакт

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