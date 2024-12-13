Она знает, как разобрать двигатель и заменить колесо! Белоруска рассказала, почему решила работать дальнобойщицей

Есть женщины, которые смело рушат мифы о предназначении и раздвигают границы всеобщего понимания о том, что они только и должны хранить семейный очаг и воспитывать детей. Есть дамы, которые говорят о моде и мечтают о любви, но при этом знают, как разобрать двигатель, разморозить солярку и заменить колесо грузовика. Эти женщины – дальнобойщицы, рассказали в программе «В поисках истины».

Елена Новик, водитель большегрузного автомобиля:

У нас нет сейчас ни мужских, ни женских профессий. У нас есть просто желание работать тем, кем ты хочешь, возможности. Наверное, больше у нанимателя есть стремление, что женщине за рулем большой машины будет тяжело. И с грузом. Вдруг, колесо по дороге взорвется или еще что-то. Но сейчас есть очень много служб, которые тебе помогают в дороге, поэтому вопросов в этом не может быть.

Елена Новик о больших машинах мечтала с детства. Но сесть за «баранку» большегруза смогла лишь спустя много лет. Хрупкая девушка колесила в тандеме с мужем. И это не глядя на стереотип, что профессию дальнобойщика принято считать исключительно мужской. Есть мнение, что женщина не выдержит нагрузок, которые приходятся на долю водителей. Но с каждым годом все чаще за рулем большегрузных автомобилей можно увидеть представительниц прекрасного пола. Белоруски тоже активно осваивают «дальнобой».