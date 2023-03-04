Ольга Чемоданова: «Не надо ждать повода, чтобы поздравить наших милиционеров»

В столице по случаю праздника состоялся масштабный автопробег. Яркая колонна из полусотни машин проехала по центральным улицам города. К акции присоединились представители Мингорисполкома, молодежных, общественных объединений и просто неравнодушные белорусы. Сперва они направились к главному управлению внутренних дел, чтобы от души поблагодарить правоохранителей за возможность без страха ходить по улицам родного города. Второй точкой в маршруте стал памятник сотрудникам МВД. Память тех, кто до конца жизни был верен присяге, почтили минутой молчания. К монументу легли цветы.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Никогда не надо ждать повода, чтобы поздравить наших милиционеров. Надо собираться, благодарить этих людей, сильных духом, достойных своей профессии за тот труд, за тот мир, который сегодня над нашей головой. За ту безопасность, которую они обеспечивают ежедневно. Мы действительно не просто уважаем нашу белорусскую милицию, а понимаем, какие люди в погонах, насколько они сильны духом, терпеливы. И мы знаем, что нас никогда не подведут. И мы будем жить, безусловно, в нашей безопасной стране, в прекрасном городе Минске.