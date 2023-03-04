Ольга Чемоданова: «Не надо ждать повода, чтобы поздравить наших милиционеров»

Новости Беларуси. Свою историю МВД Беларуси ведет с далекого 1917 года. Ровно 106 лет назад 4 марта была создана народная милиция. Первые сформированные части участвовали в охране общественного порядка в 1920-х, разгроме бандитских формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице по случаю праздника состоялся масштабный автопробег. Яркая колонна из полусотни машин проехала по центральным улицам города. К акции присоединились представители Мингорисполкома, молодежных, общественных объединений и просто неравнодушные белорусы. Сперва они направились к главному управлению внутренних дел, чтобы от души поблагодарить правоохранителей за возможность без страха ходить по улицам родного города. Второй точкой в маршруте стал памятник сотрудникам МВД. Память тех, кто до конца жизни был верен присяге, почтили минутой молчания. К монументу легли цветы.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Никогда не надо ждать повода, чтобы поздравить наших милиционеров. Надо собираться, благодарить этих людей, сильных духом, достойных своей профессии за тот труд, за тот мир, который сегодня над нашей головой. За ту безопасность, которую они обеспечивают ежедневно. Мы действительно не просто уважаем нашу белорусскую милицию, а понимаем, какие люди в погонах, насколько они сильны духом, терпеливы. И мы знаем, что нас никогда не подведут. И мы будем жить, безусловно, в нашей безопасной стране, в прекрасном городе Минске.
С инициативой организовать праздничный автопробег выступили представители общественности. А руководство Мингорисполкома поддержало идею. Даже нелетная погода не помешала провести мероприятие.
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