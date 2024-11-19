По словам главы европейской дипломатии, причиной такого решения стали якобы массовые нарушения во время парламентских выборов в стране. Теперь же деньги будут направлены не на прямую помощь населению, а на мнимые проекты, которые еврочиновники сочтут выгодными для себя в Грузии. Ко всему прочему, западные политтехнологи намерены продолжать раскачивать ситуацию. По данным информационных агентств, в Грузии подготовлены протестующие для силовых задач, включая вооруженное противостояние с правоохранителями и прорыв на гособъекты – очевидный признак еще одной цветной революции. Кроме того, в посольстве США в Тбилиси находится наличная валюта в расчете на 20 дней как стимул для протестующих.