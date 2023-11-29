Чудо-роботы для отработки сложных операций. Рассказываем о необычном центре для обучения врачей

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Здесь врачи учатся проводить сложные операции без риска для жизни пациента, знакомятся с последними разработками ученых в области здравоохранения.

Наталья Мирончик, начальник Республиканского центра профессиональной аттестации и симуляционного обучения:

Республиканский центр профессиональной аттестации и симуляционного обучения был открыт 2 ноября 2023 года. Более 180 единиц высокотехнологичного оборудования находится сейчас в центре. Большая часть оборудования произведена в Татарстане. А медицинское оборудование – на 90 % белорусского производства.

Центр предназначен для обучения студентов старших курсов, врачей-интернов, клинических ординаторов и для проведения аттестации, повышения квалификации, переподготовки врачей-специалистов.