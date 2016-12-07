Около 12 тысяч подарков будет вручено в Беларуси в рамках благотворительной акции «Наши дети»

Новости Беларуси. В Беларуси задолго до рождественских праздников будет дан старт акции «Наши дети». Воспитанники 130 детских домов и домов-интернатов, а также малыши из многодетных семей не останутся без внимания. Представители власти, сотрудники банков и госучреждений уже сейчас готовят многочисленные подарки.

Не останутся в стороне знаменитые спортсмены, медийные персоны и волонтеры. Всего планируется вручить порядка 12 тысяч подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Соротник, начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:

Встретиться с ребятами, посмотреть в их глаза и увидеть, чем они сейчас живут, что им нужно, каким образом помочь. Либо это помощь ребятам в самоопределении. Это общение для ребят очень важно. Больше, может быть, важно общение, чем тот подарок, который привезли

В 2016 году акция продлится во всех регионах Беларуси с 9 декабря по 8 января. Основным событием станет главная елка страны. Она традиционно пройдет во Дворце Республики.