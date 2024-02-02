Около 10 станций метро отремонтируют в 2024 году в Минске

Новости Беларуси. Порядка 10 станций метро преобразятся в 2024 году. Изменения коснутся освещения и косметического ремонта подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, на станциях «Немига», «Петровщина», «Могилевская» и «Первомайская» планируют переоснастить световое оборудование – с использованием энергосберегающих технологий. Светодиодные источники появятся и на станции «Парк Челюскинцев». Помимо нового освещения, здесь ведется обновление сводов. Старую меловую штукатурку заменят на акриловое покрытие. К слову, для удобства пассажиров все ремонтные работы проводятся ночью.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Так называемое ночное окно довольно короткое, буквально несколько часов, когда нужно выставить конструкцию порядка 80 метров, чтобы туда забрались работники, провели работы по очищению свода, потом разобрали конструкцию, привели в порядок станцию, к 5:30 утра станция должна быть чистой и аккуратной.

Ремонтные работы также запланированы еще на 6 станциях подземки. В их числе «Восток», «Московская», «Купаловская» и «Пушкинская». Отметим, изменения никак не повлияют на внешний вид станций, задуманный проектировщиками и архитекторами.