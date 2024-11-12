Охотничий туризм принёс Беларуси 8,5 млн рублей дохода

Охотничий туризм развивается в Беларуси. Такой вид отдыха все более популярен у зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году за трофеями в нашу страну приехало на треть больше иностранцев, чем в 2022-м, а доход превысил 8,5 миллиона рублей.