Охотничий туризм принёс Беларуси 8,5 млн рублей дохода
Охотничий туризм развивается в Беларуси. Такой вид отдыха все более популярен у зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году за трофеями в нашу страну приехало на треть больше иностранцев, чем в 2022-м, а доход превысил 8,5 миллиона рублей.
Охотников, а в основном это россияне, привлекает уровень развития наших охотхозяйств. За последние годы они значительно нарастили ресурсную базу. Потенциал высокий, достигнута максимальная численность животных.
Сергей Цебрук, начальник управления охотничьего хозяйства Белорусского общества охотников и рыболовов:
Ежегодно численность основных видов растет. И растет их изъятие. Если брать 2023 год, планы изъятия, которые у нас были: мы стреляем около 5 500 лосей, 2 500 оленей, 17 500 косуль. Это достаточно внушительные цифры, которые позволяют удовлетворить потребность всех желающих в охоте.
Александр Иванов, заместитель директора РУП «Белгосохота»:
Нужно правильно вести охотничье хозяйство. Нужно разделять так называемую трофейную охоту и мясную охоту. Большинство, конечно, охотников едут за мясом, грубо говоря. Но если правильно это делать, вести селекционный отстрел, правильно вести организацию охоты, биотехнии, то можно охоту проводить без ущерба для популяции.
Один из недавних примеров восстановления открытых мест обитаний – переезд тарпановидных лошадей. Теперь они будут жить в пойме Западной Березины. Основная цель проекта – сохранение биологического разнообразия лесных и луговых экосистем.