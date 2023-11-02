Общежитие для студентов БГУИР и БГМУ открылось в Минске

Новости Беларуси. Создать комфортные условия не только для обучения, но и проживания. 2 ноября у студентов сразу нескольких вузов большой праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылось новое общежитие, куда скоро заселятся более тысячи человек. Символично, что объект помогали возводить бойцы студенческих отрядов. Сегодня они могут заслуженно гордиться собой – потрудились на славу.

Дмитрий Петрусевич, студент БГУИР:

Условия в этом общежитии достойные, есть комнаты на 3 человека, на 5 и 6. Мы являемся иногородними студентами, также мы состоим в БРСМ БГУИР и получили ходатайство за нашу работу, которая проходила в июле.

Два корпуса общежития предусмотрено для будущих медиков и студентов БГУИР. В жилых блоках есть все необходимое для комфортной жизни, учебы и отдыха студентов. Тренажерные залы, комнаты для самоподготовки, есть помещения для медблока. Кроме того, создана безбарьерная среда.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня в нашей стране порядка 80 тысяч студентов проживают в 120 общежитиях. Фактически это достаточно хороший крупный город, почти 100-тысячник. Если говорить про обеспеченность, то по целому ряду регионов – Брестская, Витебская, Могилевская, Гомельская области – у нас 100-процентная обеспеченность для иногородних и иностранных студентов общежитиями.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Когда осматривали комнаты общежития – светлые, сделанные из наших белорусских материалов. На все строительство мы используем собственные материалы. И строительные, и оборудование, и плиты электрические наши, и мебель, постельное белье – все. Мы самодостаточны в этом плане.