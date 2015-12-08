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Образ жизни или диагноз? Кидалты - взрослые, впадающие в детсво

08 декабря 2015 09:14
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В каждом из нас живет ребенок: мы продолжаем верить в чудеса и загадываем желание на падающую звезду. Но для некоторых детские забавы перерастают в нечто большее.

Бездонный синий океан… В этих глазах можно не боятся утонуть. Кукольница Ирина Сазанович в прошлом сотрудник судебно-медицинской экспертизы. Признается, от прежней работы совсем не получала удовольствия, не могла раскрыть свой творческий потенциал. Пока однажды в ее жизни не появились они – куклы!

Понятие «Большой ребенок» – или по научному –  кидалт сегодня приобретает большую популярность. Кидалт – это взрослый, сохраняющий свои детские и юношеские увлечения. Самым известным кидалтом можно считать героя книг Джеймса Барри «вечного мальчика» Питера Пэна.

Современные реальные кидалты – вполне успешные и состоявшиеся в профессии люди. Но это не мешает им коллекционировать игрушки, часами просиживать за просмотром мультиков или наряжаться, как подростки.

Вот, например, успешный американец Крис Рейд с 1989 года коллекционирует водяные пистолеты, которых у мужчины уже около 340.

Образ жизни или диагноз? Кидалты - взрослые, впадающие в детсво-1

А 58-летняя жительница города Тампа штат Флорида без ума от тряпичных кукол Энни.

Образ жизни или диагноз? Кидалты - взрослые, впадающие в детсво-4

Немало «впавших в детство» и среди селебрити.  

Телеведущая Анфиса Чехова, например,  коллекционирует резиновых уточек.

Образ жизни или диагноз? Кидалты - взрослые, впадающие в детсво-7

Виктория Боня обожает игрушечных жаб.

Образ жизни или диагноз? Кидалты - взрослые, впадающие в детсво-10

Страсть актера Николаса Кейджа - комиксы! Кстати, его настоящая фамилия - Коппола, свой псевдоним он позаимствовал у героя комиксов Люка Кейджа.

А благодаря инициативе репера Фаррелла Уильямса был даже создан сайт для кидалтов, где успешные представители трендовой субкультуры делятся своим опытом с юными последователями.

Психологи же на этот счет пока не спешат бить тревогу, говорят, что кидалт – это не диагноз.

Для большинства из нас побег в «волшебную страну детства» может показаться странным, но все эти люди счастливы! Кидалты не связывают взрослость с занудством и сдержанностью, они относятся к себе и к жизни с юмором и легкостью.

И ведь действительно, не зря говорят, человек счастлив, пока в нем живет ребенок.

# общество # Консультация психолога # Фотофакт # Консультация психолога

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