Образ жизни или диагноз? Кидалты - взрослые, впадающие в детсво

В каждом из нас живет ребенок: мы продолжаем верить в чудеса и загадываем желание на падающую звезду. Но для некоторых детские забавы перерастают в нечто большее.

Бездонный синий океан… В этих глазах можно не боятся утонуть. Кукольница Ирина Сазанович в прошлом сотрудник судебно-медицинской экспертизы. Признается, от прежней работы совсем не получала удовольствия, не могла раскрыть свой творческий потенциал. Пока однажды в ее жизни не появились они – куклы!

Понятие «Большой ребенок» – или по научному – кидалт сегодня приобретает большую популярность. Кидалт – это взрослый, сохраняющий свои детские и юношеские увлечения. Самым известным кидалтом можно считать героя книг Джеймса Барри «вечного мальчика» Питера Пэна.

Современные реальные кидалты – вполне успешные и состоявшиеся в профессии люди. Но это не мешает им коллекционировать игрушки, часами просиживать за просмотром мультиков или наряжаться, как подростки.

Вот, например, успешный американец Крис Рейд с 1989 года коллекционирует водяные пистолеты, которых у мужчины уже около 340.